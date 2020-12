Los retos virales siguen siendo el contenido favorito de los usuarios de Facebook y demás redes sociales. Los internautas no dejan de compartir estos complejos desafíos , como el que te mostraremos en esta nota. ¿Qué debes hacer? Pues es muy sencillo, solo tienes que identificar el error en la siguiente imagen.

Lo difícil en este reto viral es que el error no está a simple vista, y no solo necesitarás observar atentamente. Para que puedas hallar el objetivo es necesario también que prestes atención y analices todo de manera lógica y preguntarte: ¿qué sucederá en la vida real si pasa esto?”. De esta forma podrás encontrar el error.

Imagen completa

¿Ya identificaste que está mal? Pues si piensa y analiza un poco la ilustración. Si necesitas ayuda te damos una pista: el error está en la forma que el constructor está realizando su trabajo. Ahora revisa nuevamente y responde: ¿cuál es el error en la ilustración?

¿Logras ver cuál es el error en esta ilustración? Atrévete a resolver este difícil reto viral |Foto: Pinterest

Solución del reto viral

Tal y como te indicamos líneas arriba, este desafío visual es super complicado. Pues no solo tenías que observar a detalle la imagen, sino también usar la lógica en caso no tengas conocimientos básicos sobre construcción. El error está en la dirección que el hombre está colocando las tejas. Estas deben colocarse iniciando desde abajo para que el agua de la lluvia no se cuele entre las aberturas.

