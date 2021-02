Cada una de las pruebas virales que encontramos en Internet responden a un desafío de menor o mayor complejidad que las que ya conocemos. Pues llegamos a este punto y solo debes ir a por todo, porque preparado o preparada ya estás. Mira la imagen y ubica ese error en cuestión de segundos.

¿Qué es lo que estoy buscando? En esta imagen que te mostramos, el autor ha puesto -o quitado- algo a propósito, pues su intención es que pienses muy bien qué es lo que no está de acorde a la imagen de este hombre de sastre cruzando en un puente.

Sí, mira la imagen, mírala con cautela, sin prejuicios, sin lo que crees que ya sabes. Mírala con tranquilidad y encontrarás la respuesta a un desafío visual que viene siendo tendencia en redes sociales en el menor tiempo posible, es decir, solo 20 segundos.

Imagen viral

Pues vamos al ‘lío’, como suelen decir algunos. Mucho texto ya hemos puesto, pues veamos la imagen en referencia que debes mirar con atención y descubrir qué es lo que está mal. Recuerda que tu tiempo es limitado, de lo contrario, el viral pierde sentido. Y ojo, no te dejes engañar o no te engañes a ti mismo/a revisando la respuesta antes.

Busca el error en la imagen viral en redes sociales en el menor tiempo posible. (Difusión)

Recuerda que estas composiciones, que te trae Depor , son parte de uno de los desafíos visuales que vienen siendo tendencia en redes sociales y fue publicado en los últimos días. Muchos de estas notas son tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España, y responden a un complicado reto que trata de encontrar los errores en cuestión de segundos.

Cientos han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos. Ahora bien, a continuación te brindamos más detalles del reto que tiene loco a más de uno. Todo lo que tienes que hacer es mirar las imágenes y buscar las diferencias. ¿Así de fácil? Sí, solo que el gran detalle es que te puede confundir. ¿Te crees capaz de hallarlas cuanto antes? Adelante.

Solución del reto viral

Pues si llegaste hasta aquí revisando cada palabra que te decimos, es porque no encontraste la respuesta del desafío visual que te mostramos líneas arriba. Así que no te preocupes, no es que no hayas formado parte del grupo de ‘genios’ que resuelven estos virales en cuestión de segundos, sino que quizás aún eres principiante.

Pero, ¿cómo puedo saber, ahora mismo, cuál es la respuesta si no doy con ella tras leer toda la nota? Pues es fácil. Ya a estas alturas, solo te podemos decir que debes ir hacia la tercera imagen de la galería de esta nota y ahí encontrarás la respuesta al desafío visual.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

