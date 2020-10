Toma nota. El siguiente reto de Facebook llevará tu capacidad al límite. Claro, son muy entretenidos y, sobre todo, ponen a prueba tu rapidez mental y tu inteligencia en la actualidad. No obstante, están los que se resuelven rápido y los que conllevan un poco más de dificultad, como el siguiente que te traemos en el que debes identificar el vaso que contiene más agua. Sin duda, los desafíos virales te hacen el día. Vamos con los detalles.

Presta mucha atención a la siguiente nota y resuelve el desafío en el menor tiempo posible sin irte por las aristas. Esta es la imagen viral que está rondando las redes sociales generando más de un dolor de cabeza entre miles de usuarios. ¿En qué consiste? Pues en identificar el vaso que contiene más agua dependiendo el objeto que tiene dentro.

Debes prestar mucha atención. No es tan difícil, pues debes tener en cuenta, por sentido común, qué objeto que se encuentra dentro del vaso puede tener una mayor masa. ¿Eres capaz identificarlo en el menor tiempo posible? Tras darle varias vueltas y no encontrar la solución, te la mostramos. Es simple, solo debiste identificar que la masa de cada objeto que está dentro, sumado a la masa del agua, hace que la cantidad varíe. ¿A, B, C o D?

IMAGEN COMPLETA

¿Eres capaz de identificar el vaso que contiene más agua?

A. El vaso que contiene una pelota de tenis tiene un significado especial: quiere decir que tienes un gran potencial para desarrollar tu intelecto en muchos ámbitos, incluso por encima de los límites que te impogan. Sin embargo, tu elección es incorrecta , ya que este vaso no es el que tiene más agua.

, ya que este vaso no es el que tiene más agua. B. El segundo vaso, el cual tiene una goma de borrar azul y rojo adentro, tampoco es la respuesta correcta . Si elegiste esta opción, eres de esas personas que entiende perfectamente el entorno donde está. Siempre tienes posibilidades y estás dispuesto romper todos los obstáculos que pueden presentarse en la vida.

. Si elegiste esta opción, eres de esas personas que entiende perfectamente el entorno donde está. Siempre tienes posibilidades y estás dispuesto romper todos los obstáculos que pueden presentarse en la vida. C. Si tu respuesta fue la C, entonces acertaste. El tercer vaso es el que contiene más agua, ya que el objeto que está en su interior es el que cuenta con la menor volumen. Esto significa que sueles tener un pensamiento original, razonas para actuar correctamente y tienes el respeto de mucha gente que también te aprecia.

D. Obviamente, esta elección es incorrecta. Si te dejaste llevar por este vaso es posible que tengas cualidades para ser escritor o escritora y sin duda tienes mucho talento en las actividades artísticas.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

