Nueve, once, catorce y hasta dieciséis son los patos que los usuarios han contabilizado. ¿Ya tienes tu respuesta? Mira si lo hiciste bien en esta nota. Los retos virales son la nueva sensación en Facebook y demás redes sociales pues nos permiten un momento de ocio, relajación y entretenimiento. Como todos los otros desafíos, este parece ser más sencillo y fácil de resolver, no obstante lo que vemos no siempre es lo que podríamos definir como correcto o verdadero. Intenta hallarle solución.

Cientos han tratado de poner a prueba su percepción y rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. Ahora bien, ¿en que consiste este? Pues en nada más y nada menos que contar patos. ¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que hay varios que están ocultos. ¿Te crees capaz de hallar a todos? Adelante.

IMAGEN COMPLETA

Como podrás observar en la imagen de abajo, el desafío no es tan simple como seguro creíste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo? Adelante, cuenta a todos esos patos. Te damos unos segundos más y si no consigues hallarlos, más abajo te mostramos en dónde se encuentran.

¿Cuántos patos puedes observar en la siguiente imagen? (Foto: Facebook/Captura)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Nada aún? ¿No fuiste capaz de lograrlo? No te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución: conoce cuántos patos hay en la siguiente imagen. (Foto: Facebook/Captura)

Como bien podrás observar en la solución de este reto viral en Facebook, el total de patos en la imagen es de 14. Si contamos pato por pato primero obtendremos nueve de las filas y columnas integradas por tres animales cada una. Sin embargo, si nos fijamos en la primera fila aparecen cuatro patos, después, en la segunda, aparecen otros cinco y en la última hay otros cinco, lo que nos da un resultado de catorce.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

