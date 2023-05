Robert De Niro está viviendo uno de sus mejores momentos. A sus 79 años el famoso actor de cine se convirtió en padre de una niña que, desde antes que naciera, le robó el corazón tanto a él como a su círculo familiar. Tras conocerse esta noticia muchos han querido saber más detalles sobre la menor y su madre. Por ello, aquí te contamos todo al respecto.

El pasado 9 de mayo el mundo quedó sorprendido cuando el famoso artista de cine reveló que nuevamente lleva el honorable título de padre. Y es que el recordado protagonista de “El padrino III” dijo que fue papá otra vez. Esto lo manifestó durante una entrevista con ET Canadá.

Desde aquel entonces despertó gran curiosidad por saber quién es la madre de la menor y a quién se parece la niña. Pero a pedido del público fue el propio actor quien mostró fotos de su heredera.

Robert De Niro es un reconocido actor norteamericano (Foto: AFP)

¿POR QUÉ NO ANUNCIÓ DESDE ANTES QUE SERÍA PADRE?

Robert De Niro sostuvo una entrevista con CBS Mornings donde dio a conocer algunos detalles su hija recién nacida. Allí indicó que no comentó antes de que se convirtió en padre, por séptima vez, debido a que estaba enfocado en promocionar su película.

¿CÓMO SE LLAMA SU HIJA?

De acuerdo al portal CBS Mornings el actor vio nacer a su hija el pasado 6 de abril. Asimismo, se indicó que la menor tenía un peso de 8 libras y 6 onzas y que, además, lleva por nombre Gia Virginia Chen-De Niro.

Foto de la hija de Robert De Niro (Foto: CBS Mornings/Twitter)

¿QUIÉN ES LA MADRE DE LA MENOR?

Otro detalle importante que muchas personas quisieron saber es quién era la madre de la menor. El citado medio también dio cuenta que se trata de la Tiffany Chen.

Tiffany Chen es conocida por ser una profesora de Tai chi, quien fue una persona muy cercana al famoso actor desde 2021, según Infobae.

¿CÓMO ANUNCIÓ ROBERT DE NIRO A SU SÉPTIMO HIJO?

Robert De Niro se encuentra emocionado por convertirse en padre a sus 79 años. La noticia la reveló durante una entrevista con el portal ET Canadá donde se hablaba sobre la película “About My Father”.

Durante la conversación el periodista le consultó: “Sé que tienes seis hijos”. Ante ello, el actor respondió: “Siente, en realidad”.

“Acabo de tener un bebé”, agregó.

FICHA PERSONAL DE ROBERT DE NIRO

Nombre: Robert Anthony De Niro

Robert Anthony De Niro Fecha de nacimiento: 17 de agosto de 1943

17 de agosto de 1943 Lugar de nacimiento: Nueva York

Nueva York Edad: 79 años

79 años Nacionalidad: estadounidense

estadounidense Profesión: actor, director