Robert Downey Sr., cineasta icónico de películas como “Putney Swope” -una célebre sátira anti-sistema sobre el mundo publicitario de Madison Avenue- y padre del actor Robert Downey Jr., murió la mañana de este miércoles mientras dormía.

Así lo confirmó su esposa, la autora de bestsellers Rosemary Rogers, al Daily News. La escritora estaba con el director de cine en su casa, ubicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, cuando se dio cuenta que había dejado de existir.

El también actor que apareció en las cintas “Boogie Nights”, “Magnolia” y " To Live And Die in LA” cumplió 85 años el mes pasado y desde hacía un tiempo venía luchando contra la enfermedad de Parkinson.

Robert Downey Sr. nació en Manhattan en 1936 como Robert Elias Jr., hijo de la modelo Elizabeth McLoughlin y Robert Elias Sr. Más tarde tomaría el apellido de su padrastro, James Downey, como parte de un intento por ingresar al ejército cuando era menor de edad.

Esa táctica no parece haber funcionado, pero mantuvo el nombre, y distanciarse de la herencia judía lituana de sus abuelos paternos lo ayudó en los inicios de su carrera. Fue una figura destacada del cine independiente de los años 50 y 60, creando películas de bajo presupuesto, experimentales y radicales.

VIDEO RECOMENDADO

Descubre los talentos curiosos sobre actores que quizás no conocías

Las estrellas de Hollywood siempre son una caja de sorpresas. null