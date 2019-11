Sandra de la Vega: Biografía, historia, carrera, edad, hijos, fotos, videos y más sobre la esposa de Andrés Guardado

Sandra de la Vega: biografía, historia de amor con Andrés Guardado, edad y todo sobre la esposa del famoso futbolista| Andrés | Quién es Sandra | Mexico

Sandra de la Vega , pareja de Andrés Guardado , es una de las mujeres que se roba las miradas de cualquiera a su paso. La mexicana, de ojos azules y cabellera rubia, ha cautivado a más de un hombre con su inigualable belleza.

A través de su cuenta de Instagram, Sandra de la Vega comparte imágenes en las que presume un cuerpo de infarto. También llena su cuenta con fotos en compañía de su esposo y su hijo.

Además, Sandra de la Vega es una mujer preocupada por ayudar a las personas, por eso se hace cargo de la Fundación "Andrés Guardado", asociación civil que recauda fondos para permitir operar a los centros e instituciones de asistencia social con actividades que coadyuven al desarrollo integral de los pequeños en situación de vulnerabilidad.

Además de esto es muy poca la información que se conoce de Sandra. Se sabe que nació en Guadalajara, México y que en estos momentos está radicada en España con su esposo e hijo.

HIJOS DE SANDRA DE LA VEGA

Familia Guardado antes de tener a su nuevo integrante. (Foto: Hola Mx) Familia Guardado antes de tener a su nuevo integrante. (Foto: Hola Mx)

El 31 de marzo de 2015 nació Máximo, su primogénito, quien fue la cosecha de una pareja que no deja de demostrarse su amor en redes sociales. Lo que los convirtió en una de las familias más ejemplares dentro del fútbol mexicano.

En su estado de gravidez pasó por una situación difícil y fue la de estar a punto de morir. " Es muy difícil entender, me pasó lo mejor del mundo que tuve a mi hijo y a la vez es lo peor porque estuve a punto de morir, entonces no hay como una balanza de que digas la mitad, o sea, está lo mejor y está lo peor; ahí es cuando empiezas a entender muchas cosas y de que gracias a Dios estoy aquí y mi hijo está bien", platicó en exclusiva para Marca Claro Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado.

Sandra supo más de su propósito en la vida cuando vio de frente a la muerte..."Yo estaba muy asustada porque como dos veces perdí sangre, dos veces estuve a punto de morir, yo decía, la tercera es la vencida, si me vuelve a pasar no la voy a librar y un amigo de mis papás me dijo- mejor pregúntate cuál es tu misión en la vida, si Dios te dejó aquí es por algo. Es ahí cuando yo le digo a Andrés, creo que necesito hacer algo por los demás", relata.

Ese algo, se convirtió en una responsabilidad de ayudar, así que tomó las riendas de la " Fundación Andrés Guardado" con la que busca consolidar su apoyo a jóvenes de albergues en Guadalajara.

En marzo del presente año dio la noticia de que ya sabía el sexo del nuevo bebé que esperaba “Hoy fuí al doctor y ya me dijeron qué va a ser el bebé que tengo en la panza, tu hermanito o tu hermanita, ¿tú qué crees que va a ser?” Le pregunta a su hijo Máximo. Con la simpatía que siempre lo ha caracterizado, Máximo le descubre el vientre a su mamá, la señala y dice, “hermanita”.

El 10 de septiembre de 2019 después de una larga espera, la pareja le dio la bienvenida a su pequeña hija Catalina. Fue a través de su cuenta de Instagram que Andrés gritó a los cuatro vientos la llegada de su pequeña hija."¡Bienvenida hermosa Catalina!", escribió el jugador en su publicación, en la que además compartió tres hermosas postales.

Familia Guardado con su nuevo integrante, Catalina. (Foto: Instagram) Familia Guardado con su nuevo integrante, Catalina. (Foto: Instagram)

Andres y su bebe. (Foto: Instagram) Andres y su bebe. (Foto: Instagram)

Andres dandole biberon a su bebe. (Foto: Instagram) Andres dandole biberon a su bebe. (Foto: Instagram)