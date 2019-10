Sara Carbonero: biografía, historia de amor con Iker Casillas, edad y todo sobre la esposa del famoso portero

Sara Carbonero es una periodista deportiva y presentadora de televisión española, muchos la conocen por ser la esposa del ex portero del Real Madrid Iker Casillas , pero, la verdad es que es muchísimo más que eso ya que se ha convertido en una de las caras más populares de la parrilla televisiva nacional.

Desde muy pequeña. Esta mujer sabía perfectamente cuál sería su futuro laboral ya que desde siempre demostró su gusto y su deseo por el periodismo, siendo así que desde que culminó sus estudios en la escuela se postuló para ingresar a estudiar periodismo.

Actualmente esta exitosa mujer en medios televisivos y con gran influencia en el periodismo deportivo, ha sabido cómo ganarse a su público en redes. Cuenta con 2.5 millones de seguidores en Instagram con los que comparte al diario su vida.

Su belleza y su estilo ha servido de inspiración para el sector femenino por sus outfits y sus looks de maquillaje. Se define a sí misma en su red como: "Mamá, periodista, Embajadora de Unicef Comité, Español. Slowlove como filosofía de vida".

BIOGRAFÍA DE SARA CARBONERO

Desde muy pequeña supo que su futuro laboral era el de ser periodista. (Foto: FC Barcelona)

Sara Carbonero , nace el 03 de febrero de 1984 en Corral de Almaguer, España. Actualmente vive en Oporto, Portugal, junto a su familia. Es hija de Goyi Arévalo y Carlos Javier García Carbonero.

Todo comenzó cuando esta joven chica de Corral de Almaguer se trasladó a la capital para comenzar a cursas sus estudios de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Sara, posteriormente comienza a mostrar interés en el deporte y a guiar su carrera hacia este sector.

Ya en tercero de su carrera, Sara Carbonero ya estaba haciendo sus primeras prácticas en " Radio Marca", dice Sara: "Fue de casualidad, vi un cartel en un tablón y me aburría tanto en la facultad, no había prácticas aún…" Seis meses después la contrataron en la misma cadena y por dedicarse de lleno decidió abandonar sus estudios indefinidamente.

Su madre asegura que solo le falta una asignatura para licenciarse. Sin embargo, a partir de ese comienzo su carrera nunca cesó. En Radio Marca comenzó cubriendo acontecimientos deportivos, colaboró con el espacio matinal "Balón desatre" y presentó en solitario el programa musical "Super Marca".

Indica Sara: "Ahí aprendí todo, leer sin ahogarme, la dicción, a respirar, aprendí mucho. Trataban de todo, era un master de 24 horas al día en deportes, de todo, no solo fútbol, hockey, baloncesto, futbol sala… quizá el sitio donde más he aprendido no solo de deportes sino de periodismo".

En el 2007 luego de su salida de Radio Marca, tuvo un breve paso por la Cadena Ser, lo que le dio lo que necesitaba para dar su salto a la pantalla chica. En mayo de este mismo año la contratan como presentadora del espacio deportivo en los informativos del diario La Sexta. Al mismo tiempo que formaba parte del equipo "Minuto y Resultado" y que se convertía en cara visible del programa "6° Nivel", ambos siendo formatos deportivos.

Sara Carbonero en el año 2009 da un gran salto en su carrera profesional al ser contratada como redactora y presentadora deportiva del telediario de Telecinco. Durante su período cubrió como reportera de la Copa de Confederaciones de Fútbol de Sudáfrica, donde su calidad profesional hizo que se convirtiera en presentadora de la sección deportiva de los informativos de dicha emisora.

Se ha sabido abrir paso entre las cadenas televisivas de deporte hasta lograr lo que es en la actualidad. (Foto: Hola) Se ha sabido abrir paso entre las cadenas televisivas de deporte hasta lograr lo que es en la actualidad. (Foto: Hola)

Gracias a su reconocido protagonismo en televisión, Sara Carbonero fue nombrada como una de las chicas más sexys de la televisión por FHM, dando como resultado que su vida cobrara especial relevancia.

En el año 2010, Sara amplió su currículo convirtiéndose en colaboradora de la Liga de Fútbol para Mediaset Premium. Luego en el 2011, colaboró con diversos espacios deportivos para distintas marcas que forman parte de las cadenas televisivas, tales como "Noticias Cuatro" y "Energy". En el 2012, firmó contrato con la cadena mexicana Televisa para formar parte del equipo del programa deportivo “La Jugada”.

Sara Carbonero poco a poco demuestra cómo fue despegando hasta convertirse en lo que es en la actualidad. Se considera que es una de las chicas referencia del panorama nacional. En el año 2015, toma frente en el programa de moda de Telecinco llamado "Quiero ser".

Adicional a esto Sara en conjunto con dos amigas lleva una marca de ropa llamada Slow Love , de la cual tienen su tienda de ropa, accesorios, belleza o deco online. El presente año Sara Carbonero se une a Deportes Cuatro como colaboradora de formato, donde realiza entrevistas a diferentes deportistas.

VIDA AMOROSA DE SARA CARBONERO

Juntos desde el 2010 han demostrado su fuerte unión y el apoyo el uno con el otro. (Foto: Ok Diario)

Se le relacionó con el Periodista Marías Prats Jr, con el cual actualmente tiene una estrecha relación de amistad luego de finalizado su amorío. Fue vista tiempo después con el presentador de televisión y ex míster España, Jorge Fernández, aunque todo el mundo sabe que su gran historia de amor llegaría en el año 2010 con Iker Casillas.

Sara Carbonero e Iker Casillas oficializaron su relación en el año 2010 con aquel famoso beso del Mundial de Sudáfrica de ese mismo año. Desde siempre han encabezado las encuestas de popularidad donde los expertos contaban que se veían como una pareja joven, guapa y triunfadora. A partir de esto a la hermosa periodista le llegaban varias firmas para campañas de imagen, razón por la cual Iker Casillas también se lanzó al mundo de la publicidad.

El 03 de enero del 2014, Sara dio a Luz a su primer hijo Martín. En el 2015, Sara mientras trabajaba para Telecinco pidió la excedencia para poderse mudar con Iker y su pequeño a Oporto, ciudad en la que juega el portero. A escondidas de la prensa, Sara e Iker se dan el " sí, quiero" el 20 de marzo del 2016, tan solo unos meses más tarde, el 02 de junio del mismo año, nace su segundo hijo de la pareja, Lucas.

SARA CARBONERO Y SU ESTADO DE SALUD

Después de la terrible noticia recibida por la periodista, ha recibido de sus allegados mensajes de apoyo y cariño. (Foto: tudn)

En mayo de este año, Sara Carbonero ha sido notificada y ha hecho público que padece Cáncer de Ovario. La periodista tuvo que ser operada de urgencias por un tumor maligno en el ovario. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir", confiesa Carbonero.

Tan solo días antes de esta desgarradora noticia, Sara había tenido que hacer frente al infarto del miocardio que sufrió Iker Casillas y por el que estuvo ingresado cinco días en el hospital.

La pareja tras este cúmulo de emociones que vivieron en solo veinte días, han debido planificar su vida. Iker Casillas deseo seguir ligado al Fútbol, pero el tratamiento de su esposa probablemente le lleve a decidir regresar a España. Carbonero, que tiene sus médicos en Madrid, parece que quiere volver a tener cerca a su madre y a su hermana. La pareja sigue teniendo su casa en la urbanización madrileña de La Finca a donde podrían instalarse con sus hijos Martín y Lucas.

Detrás de toda historia, por muy color de rosa que se vean por fuera, hay sombras y malos momentos. Carbonero y Casillas son un claro ejemplo de ello, pero también de superación. Con sus 38 y 35 años respectivamente tienen por delante un nuevo reto que enfrentar más unidos que nunca con el cariño que desde siempre la gente ha visto emanar de ambos, viéndolos como la pareja unida que son.

