Con el temple que lo caracteriza, Ricardo Gareca logró liderar con compromiso y responsabilidad a la selección peruana al Mundial de Rusia 2018, dándonos una gran alegría como país. Esos valores son lo que llevó a Scotiabank a trabajar junto con ‘el tigre’ en su nueva campaña de marca corporativa, en la que reitera su compromiso con el Perú, a través de una banca múltiple que impulsa de forma comprometida y seria el crecimiento del país y de los peruanos.

“Para nosotros, es un privilegio contar con la participación de Ricardo Gareca en esta nueva etapa de nuestra organización, justo cuando cumplimos 17 años en el Perú. Pensamos y repensamos durante meses sobre qué figura queríamos que representara a nuestra organización y pensamos: quién fue la persona que unió a todos los peruanos, quién nos hizo apreciar la seriedad de una gestión, quién se ganó la admiración de todos por su responsabilidad y conquistó al Perú por su forma de trabajo. La respuesta fue sencilla: Gareca”, resaltó Ignacio Sica, Vicepresidente Senior de Banca Retail de Scotiabank Perú.

‘El tigre’ se suma a Scotiabank en su campaña de marca corporativa, enfocada en reforzar el conocimiento de su propuesta de valor, que está presente en 30 países y que tiene más de 190 años de historia. Scotiabank llega al Perú en 2006 con una banca múltiple que, actualmente, está evolucionando para ofrecer un portafolio más completo de productos para los peruanos, así como una serie de soluciones orientadas al crecimiento de las empresas.

“Soy cliente de Scotiabank desde hace 8 años. En este tiempo, he recibido un trato diligente, cercano y muy profesional de parte del banco. Por mi experiencia como cliente es que acepté ser embajador de la marca. La campaña refleja fielmente cómo me han hecho sentir durante estos años. Me he sentido muy cómodo en mi primera experiencia como embajador de marca, porque el sentimiento es real. Lo que transmito en la campaña es lo que siento como cliente y me siento honrado de representar a una institución como Scotiabank”, comentó Ricardo Gareca, entrenador y director técnico de futbol.

El Perú entero podrá ver la campaña de marca corporativa de Scotiabank junto a Gareca en televisión, radio y redes sociales. Con esta nueva acción el banco afianza su relación con el Perú con el propósito de agregarle valor al país a través de una banca sólida, responsable y que está constantemente innovando para ofrecer lo mejor.

Haciendo clic aquí podrán acceder al video oficial de la campaña.