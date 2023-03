Una joven de Estados Unidos se ha vuelto viral tras dar a conocer que sus padres cometieron un grosero error al tramitar su acta de nacimiento. Según su testimonio, no se enteró de ello hasta que cumplió 15.

Gabby Mayor, identificada en TikTok como @gabbbbb16, utilizó las redes sociales para compartir detalles del hecho, volviéndose viral al punto de superar las 2 millones de reproducciones.

En un video que apenas dura unos segundos, la norteamericana se deja ver en pijama mientras mira al vacío. De fondo, suena una canción en la que se escucha el eco de diferentes voces.

“Pensando en cómo mis padres cometieron un error tipográfico en mi certificado de nacimiento y no descubrí hasta los 15 años que mi verdadero nombre es en realidad Babrielle”, escribió la joven.

En conversación con el New York Post, Gabby reveló que no se dio cuenta del error hasta después de haber aprobado su prueba de manejo.

Mientras esperaba en la cola del Departamento De Vehículos Motorizados De California, dio su número del seguro social y descubrió que no había ninguna persona registrada con el nombre Gabrielle Mayor; sin embargo, sí había una “Babrielle Mayor”.

Después de preguntarle a su madre qué había pasado, esta le dijo que había un error tipográfico en su certificado de nacimiento.

“Viví una mentira durante los últimos 15 años”

“En pocas palabras, no aprendí a conducir ese día, sino que aprendí que he estado viviendo una mentira durante los últimos 15 años”, indicó la joven.

Afortunadamente, sus padres pudieron cambiar su nombre y, dos semanas después, pudo obtener su permiso de conducir.

Su curiosa historia, como era de esperarse, generó toda clase de comentarios entre los usuarios. Mientras que algunos se tomaron el hecho con humor, otros afirmaron haber tenido una experiencia demasiado parecida.

“Mi mamá escribió mal mi nombre, en realidad se suponía que era sonya, no sanya”, escribió una usuaria. “Mi nombre legal es Kristen pero siempre lo he escrito Kristin y lo pronuncio Kristine. No sabía que mi nombre era Kristen hasta que me mudé a los 16″, comentó otra.

“Mis padres no se dieron cuenta de que el certificado de nacimiento de mi hermano tenía una fecha de cumpleaños incorrecta hasta que cumplió 6 años”, admitió un tercero. “Demasiado tarde para arreglarlo, así que ahora tiene 2 años”.

Cómo corregir mi nombre en la RENIEC

Cabe agregar que, si deseas modificar los datos de tu DNI, debes solicitar la rectificación en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Ten en cuenta que, cuando haces una rectificación de información que va a figurar en tu DNI, es necesario emitir uno nuevo para que los datos correctos aparezcan impresos en tu documento.

Requisitos:

Copia certificada de tu acta de nacimiento, si esta no se encuentra en las bases de datos de la entidad (oficinas registrales del Reniec, oficinas de registros de estado civil automatizadas o en línea).

Si eres extranjero, presenta el título de naturalización donde aparezca la anotación marginal de rectificación.

Si eres una persona de la tercera edad y fuiste bautizado antes del 14 de noviembre de 1936, puedes presentar una copia certificada de tu partida de bautismo autenticada por un notario eclesiástico.