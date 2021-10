CEO de Z Sports sobre Emprendedores de América: “La idea es encontrar gente que pueda vivir de su pasión”

Si bien la pandemia afectó a miles de personas de diferentes , también fue una ventana importante para la innovación. En especial, para el emprendimiento, ya que muchas personas, al haber perdido sus trabajos, decidieron tomar el riesgo y emprender en lo que los apasionaba.

Se crearon varios proyectos de todo tipo, y la industria deportiva no fue ajena a ello. Justamente, en el marco de la pandemia, Z Sports pensó en aquellos futuros emprendedores y decidió lanzar una incubadora deportiva para guiarlos paso a paso en su camino al mercado.

Un proyecto que ya está a punto de celebrar su segunda edición, esta vez llamado ‘Emprendedores de América’. Hasta el 15 de noviembre, cualquier persona con algún emprendimiento como tal o proyecto deportivo puede inscribirse de forma gratuita para ser parte de la comunidad y buscar que su producto salga al mercado.

A raíz de ello, Depor conversó con Sebastián Rubio, CEO de Z Sports, para dar más detalle de la segunda convocatoria, los pasos a seguir y qué esperan de esta nueva generación de proyectos.

Para que el público sepa un poco más, ¿qué es Z Sports Lab?

Nuestra empresa se llama Z Sports, ya tiene 10 años en Perú. Se inició como una empresa de servicios deportivos, y ya hace un par de años en pre pandemia decidimos lanzar un hub de innovación que se llama Z Sports Lab, que tiene dos aristas, una educacional y otro de apoyo al emprendimiento (una incubadora). Esto surge porque a lo largo de los años han salido muchos alumnos de nuestras distintas carreras vinculadas al deporte, y si bien es cierto que cada vez hay más demanda para entrar a la industria, cada vez hay menos ofertas. Nosotros iniciamos este proyecto con la ida de aumentar la inserción laboral de nuestros alumnos a través del emprendimiento y ofrecer al ecosistema soluciones que se necesitan hoy en día.

En un contexto como la pandemia, el proyecto tomó peso...

Como en muchas áreas o proyectos, la pandemia aceleró esta iniciativa y al mismo tiempo la viabilizó. Si nosotros hubiéramos lanzado la incubadora en pre pandemia, hubiera sido en el método clásico, dar charlas presenciales, y todo esto se dinamizó con la virtualidad. Además, nos permitió que gente no solo del Perú postulara, también de otros países.

¿La primera convocatoria cómo fue?

La primera convocatoria la lanzamos en agosto del 2020 y la verdad que superó nuestras expectativas, la idea era identificar y visibilizar a la comunidad deportiva y lo logramos. Conseguimos 120 postulaciones, de las cuales 80% fueron del Perú y el resto de las regiones sudamericanas. El equipo de Z Sports Lab, jurado y los mentores que tenemos hicieron una preselección de 40 y luego una de 10. Ellos participaron de un speech day en octubre pasado y cinco de ellas quedaron. Los ganadores tuvieron la oportunidad de un programa de emprendimiento de dos meses. Cuatro de las cinco ya están en el mercado, han abarcado diferentes áreas y soluciones. Con esas métricas, nos ánimos a sacar la segunda convocatoria que se llama Emprendedores de América.

¿Cuál es la expectativa o que esperan encontrar en esta segunda edición?

En términos numéricos, estaríamos contentos con igualar o superar la primera edición, pero más importantes es la parte cualitativa, lograr emprendimientos en países como Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, todos ellos están postulando. Tenemos ya 35 postulaciones, la mitad vienen de Perú y Colombia. La idea es conseguir equipos multiregionales y afinar las verticales. El año pasado tuvimos ocho verticales y para esta edición la hemos reducido en cuatro. Verticales son áreas de trabajo donde sus soluciones pueden entrar a tallar, una la hemos llamado “dentro de la cancha”; por ejemplo, al análisis de data, la gestión inteligente. Hay otra que hemos llamado “fuera de la cancha” (soluciones disruptivas en medios, monetización, nuevas alianzas comerciales), otra vertical más abierta es orientada al bienestar a través de la actividad física y finalmente una cuarta vertical con respecto a soluciones en los esports y el gaming en general.

¿Cuáles son los principales criterios que ven a la hora de evaluar un emprendimiento?

Hay varios criterios; por ejemplo, la pandemia derribó muchas barreras comerciales. El tema de los derechos de transmisión o la distribución vía medios tradicionales. Las industrias que patrocinaban ya no son las de antes, todo cambio y hay nuevos modelos comerciales. Todas esas iniciativas son “fuera de la cancha”. El uso de datos para monitorear atletas, equipos, federaciones, cada vez es más fácil monitorear a los actores del deporte y eso lo estamos innovado en el área “dentro de la cancha”: Lo mismo con “bienestar y actividad física”, ahora es muy más cercano hacer ejercicio, ir al parque o a una clase de zoom. Son cosas que trajo la pandemia, mucha gente ahora busca tener buena salud para evitar enfermarse; y ni qué hablar de los esports, que mientras estuvimos encerrados eran una de las distracciones que tuvimos.

¿Cuáles son los pasos a seguir para las personas que aún tienen tiempo hasta el 15 de noviembre se puedan inscribir?

Quedan 15 días, es un proceso democrático, pueden postular de 2 a 5 personas como equipo, de Perú o de cualquier país de la región. Puede ser un proyecto o idea que quieran validar o un emprendimiento que ya esté en el mercado y que no facture más de 50 mil dólares al año. En ese sentido, nos llamamos una pre incubadora, porque estamos en la etapa inicial, ojalá que puedan crecer con nosotros, visibilizarlos y empoderarlos, de la mano de nuestros mentores. Aceptamos proyectos de todo, pero no se restringe solamente la innovación a la tecnología. En nuestras redes hay un video tutorial de cómo inscribirse paso a paso, no le tomará ni 15 minutos.

¿Las personas tienen que tener alguna experiencia en el deporte?

No necesariamente deben haber estudiado algo relacionado al deporte o trabajar en ello, simplemente tener las ganas de contribuir en la industria.

Después del 15 de noviembre, ¿qué sigue?

El 15 de noviembre se cierran las postulaciones y a lo largo de 15 días, el equipo de Z Sports, con los mentores, irán delimitando un primer corte, de 40 proyectos y finalmente un segundo corte de 10, que van a presentarlo ante nuestros jurados el 10 de diciembre. En el ínterin, todos los postulantes recibirán ciertas capacitaciones, de cómo presentar su proyecto, no solamente los ganadores, sino toda la comunidad. Pero solo los 10 finalistas van a presentarse en el Pitch Day ante el jurado, que elegirá cinco ganadores. Ellos, el 4 de enero, estarán en un programa intensivo hasta febrero, valorizado en 20 mil dólares. No damos dinero, pero sí créditos tecnológicos. Finalmente, el 1 de marzo presentan sus productos mínimos viables o pilotos ante un grupo potencial de socios colaboradores, inversionistas y demás.

¿Hay un nicho ganador o es depende la persona?

Hay cinco criterios, que están en nuestras bases y pueden ser descargados de la web, entre ellos está lo innovador de la propuesta, la facilidad e implementación, la escalabilidad que tiene, el equipo detrás, así que los criterios están en las bases, yo animo a todos los candidatos que revisen las bases para que tengan un poco el ‘ABC’ de la convocatoria y se explican también los criterios de evaluación.

¿Cuáles son los principales problemas para que un emprendimiento, en este caso deportivo, se pueda caer?

Hay varios, la primera generación tuvo un caso, el apoyo del equipo es fundamental. Hay gente que es emprendedor a medias, así que el apoyo del equipo es fundamental. Siendo un poco más objetivo, el problema también es que el emprendimiento tenga demanda, eso es justamente parte del acompañamiento que le damos a los chicos. Menos del 1% de los startups siguen escalando, pero ese no es nuestro único objetivo, también es encontrar gente que pueda vivir de su pasión y que sea autosostenible en el tiempo, pero que pueda de su pasión, trabajar.

Ustedes acompañan a los equipos, los guían en el proceso...

Hay muchas incubadoras que suelen ser muy similares, el plus nuestro es la especialización del deporte, nuestro equipo de mentores, son más de 30 y de varios países, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, España, que trabajan en la industria del deporte, que son emprendedores, que trabajan en el área de tecnológica, ese es nuestro plus.

¿Cómo mantenerse al día de las noticias del evento?

Podrán encontrar toda la información en la web: https://zsports.com.pe/eda/ y mediante las redes sociales de ZSports.