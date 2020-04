Conoce más detalles de la entrega del Segundo Bono 380 soles, subsidio que el Gobierno del Perú destinó a más de 2.7 millones de familias en pobreza y pobreza extrema para ayudar a las familias más vulnerables como el Estado de Emergencia en el territorio a causa del coronavirus (COVID-19), a través de una transferencia de más de 921 millones de soles al Midis y Reniec a quienes se les notificará mediante un mensaje de texto, de acuerdo a lo indicado por el medio oficial. La extensión de cuarentena se ha efectiva hasta el 10 de mayo, por lo que habrá dos semanas más de aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional. Toma en cuenta todas las recomendaciones que hay y toma las precauciones necesarias para que no aumentemos los casos de contagio en el país. El trabajo de todos nosotros hará que la curva de contagios comience a disminuir en Lima, Callao y Regiones. Esperemos que en los próximos días hay mejores noticias.

“Estamos disponiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas empiece con otra segunda transferencia, inmediatamente después que se concluya la primera transferencia de 380 soles. Tenemos que dar un apoyo a las familias por el es completo, ya no por 15 días", aseguró el presidente del Perú. Con respecto, si bien aún no se ha programado una fecha, el presidente indicó que se aprobará el segundo bono de 380 soles para beneficiar a 3.5 millones de hogares vulnerables.

¿Puedo cobrar el segundo bono si no cobré el primero?

No. El Gobierno no entregará el segundo subsidio si no se ha cobrado el primero. Para consultar cuándo y dónde debes el gobierno habilitó el sitio web en el que los ciudadanos en condiciones de pobreza y pobreza extrema podrán confirmar si son beneficiarios del bono de 380 soles que ha dispuesto el Estado para ellos en la lucha contra el coronavirus. Colocando su DNI y fecha de nacimiento en este enlace.

Ya puedes entrar al portal web que el Gobierno habilitó para averiguar si eres beneficiario del subsidio monetario #YoMeQuedoEnCasa. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) arrancó con la entrega del subsidio monetario a las personas que pertenecen a la población de pobreza y extrema pobreza en el Perú, según un padrón del INEI. La segunda entrega está en camino.

Otro grupo de familias recibirá próximamente la asignación de S/ 760 (Foto: Midis)

Coronavirus en Perú: más detalle del Bono de 380 soles

Si eres uno de los elegidos, te recomendamos (cuando esté disponible) ir con una mascarilla, usar gel para las manos, así como tomar espacio entre otros beneficiados. Recuerda que estamos en un período de cuarentena, en donde no debemos aumentar más los casos de contagio. Ve al banco, cobra tu dinero y a tu casa. Esta medida se cumple, tras el anuncio dado por el presidente de La República, Martín Vizcarra, ante la paralización de las actividades en todo el país, por la pandemia del coronavirus en todas las ciudades de la Nación. Entérate de todos los detalles.

Recordemos que esta página se basa en la plataforma diseñada por la ONPE, “Cómo saber cuál es mi local de votación”, que se utilizó en las últimas dos elecciones, la presidencial y la municipal. De acuerdo a Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, se ha cruzado información del INEI y diversos programas sociales para identificar los hogares en estado de vulnerabilidad.

Aún no puede cobrar el segundo bono (no se ha comunicado en los canales oficiales) del subsidio monetario en los diferentes bancos y centros del país. Recuerda tener en cuenta los detalles de los pases de tránsito para ir a recogerlos: lunes, miércoles y viernes solo hombres transita, mientras que las mujeres lo harán los martes, jueves y sábado. Domingo nadie sale.

Paso a paso para cobrar mi Bono de 380 soles por Covid-19

Para conocer si eres parte del padrón oficial, debes ingresar a la siguiente página web: https://bono.yomequedoencasa.pe/

Una vez dentro, llena los siguientes campos: número de DNI, fecha de nacimiento y completa el texto de la imagen que aparece en la parte inferior. Luego, clic en “consultar”.

Si eres beneficiaria (o), aparecerán tus datos, fecha y lugar al que debes acudir para cobrar el bono de S/ 380. Si te corresponde cobrar el dinero y no te aparecen estos datos, ten paciencia. El Midis está buscando una agencia cerca a tu hogar.

Si ya tienes una fecha de entrega programada, solo debes acudir a la agencia indicada en el día indicado. Recuerda llevar tu DNI.

Una vez realizado el cobro, regresa a tu casa para continuar con el aislamiento obligatorio.

¿Cómo precaver el contagio si salgo a cobrar mi bono?

Recuerda mantener las medidas de protección y precaución para evitar el contagio masivo del coronavirus. Si sales, usa mascarilla y guantes desechables, mantén un metro de distancia, desinfecta toda la superficie que te encuentres antes de tocar y cúbrete para toser. Cuando regreses, desinfecta tu ropa, deja tu calzado en la entrada, bota los guantes y dúchate para terminar de desinfectarte.

Las palabras de Martín Vizcarra y la Ministra Ariela Luna

En conferencia de prensa, en el séptimo día de la cuarentena, Martín Vizcarra indicó que hay más de mil millones de dolares destinados para este subsidio económico (el bono de 380 soles). Cabe resaltar - también - que solo las jefas de hogar pueden ir a reclamarlo, de acuerdo a las medidas tomadas por el Ejecutivo. Así lo detalló la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, al resaltar que las mujeres de las familias beneficiarias serán las encargadas de cobrar el bono extraordinario de 380 soles.

La Ministra explicó que solo en caso que en la familia no haya una mujer integrante, un hombre podrá recibir el dinero. Ariela Luna manifestó que cualquier consulta adicional se podrá hacer al Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social llamando a la línea 101.

La subvención económica, denominada #YoMeQuedoEnCasa, se entregará por única vez y está dirigida a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. El padrón de beneficiarios ya está cerrado, por lo que el Gobierno hizo un llamado a la población a que haga caso omiso a los ofrecimientos de inscripción adicional, pues podría ser víctimas de estafa.

En ese sentido, el Midis también advirtió a la ciudadanía, por medio de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, que “los mensajes y enlaces web que personas inescrupulosas están enviando, a través de textos al celular o al WhatsApp y colocando en las redes sociales, para ofrecer acceso al subsidio de 380 soles, son falsos”.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, dio el mensaje para todos los peruanos, donde precisó las indicaciones necesarias para saber si podrás acceder a este bono extraordinario. “Se abrirá la plataforma digital donde uno pueda ingresar con el DNI, y lo primero que se verá es si la persona tiene acceso al beneficio”, indicó en Canal N.

“La página web nos parece la mejor forma y estoy segura de que las personas van a acceder. No es la primera vez que se hace esto (...) El internet está muy extendido. Las municipalidades en su mayoría tienen internet y ahí puede acudir para conocer. Este es un bono urbano. En zona rurales, el Midis ya tiene sus programas sociales con los cuales protege a más de un millón de familias”, indicó la ministra Ariela Luna.

“Las condiciones para recibir esta ayuda estatal se detallan en el Decreto de Urgencia N° 027-2020, donde se autoriza el otorgamiento excepcional de un subsidio de S/380 a favor de las familias en condición de pobreza o pobreza extrema”.

Para consultar necesitas llenar los datos que te piden.

¿En qué bancos se cobra el bono de 380 soles?

El Banco de la Nación es una de las entidades bancarias donde se podrá cobrar el bono de los 380 soles, para aquellas familias que el estado considere vulnerables. Además, el Gobierno también logró la habilitación en las agencias del Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotiabank, Interbank y BBVA Continental. No obstante, se puede hacer el cobro en los bancos privados y en el Banco de La Nación.

El lugar de cobro se determinó haciendo el cruce entre la dirección de las personas y de las agencias bancarias más cercanas a los domicilios. Al momento de hacer la fila para el cobro, las personas deberán mantener una distancia social de 1 metro a 1.5 metros entre una y otra, en pro de una prevención del COVID-19.

Para ir a cobrar se deberá ir sin menores de edad y portando el DNI. Se deberá indicar a los miembros de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas que se está saliendo de la vivienda para recibir el subsidio. No se deberá ir con el DNI de otra persona a cobrar. Eso sería suplantación de identidad y ameritaría una intervención de las fuerzas del orden.

Las personas beneficiarias deberán ir solamente en el día, la hora y agencia que se especificará en la plataforma. Si no acuden a la cita, deberán esperar la reprogramación del cobro.

La Ministra de Desarrollo e inclusión social ya confirmó que los bancos no colapsarán, ya que la información se brindará con la hora y a qué banco deberá ir a recoger el bono de los 380 soles.

¿Cómo cobrar el pago de 380 soles en las regiones?

El pago del subsidio se extenderá a las regiones, de manera progresiva, recién a partir del miércoles 25 de marzo, a través del Banco de la Nación y de los bancos privados antes mencionados y a los que se integrará, a partir de ese día, Scotiabank. “Invocamos a las personas que resultaron beneficiarias, pero cuya fecha y lugar de pago figura en proceso, esperar su programación. No acudan a las agencias pues no podrán cobrar antes de tiempo”, indicó en un comunicado el Midis.

¿Cuándo podrás cobrar los 380 soles?

La Ministra de Desarrollo e Inclusión Social detalló: “Si es que tiene acceso al beneficio, vamos a ir abriendo poco a poco un cronograma para que las personas puedan encontrar que día pueden cobrar, si es en la mañana o en la tarde, y también que sepan en que agencia”, indicó para Canal N.

El gobierno dispuso para la población un portal web donde se podrán corroborar si son beneficiarios al bono de 380 soles. Solo se necesita colocar el número del DNI y la fecha de nacimiento. Sin embargo, sobre el Bono de 380 soles, aún no hay fecha programada.

¿Cuánto tiempo tienes para cobrar los 380 soles?

Como máximo, deberás cobrar los 380 soles en un plazo de 30 días calendarios posteriores al término de la emergencia sanitaria.

Comunicado del MIDIS sobre el subsidio

1) Mediante Resolución Ministerial N.º 062-2020-MIDIS, aprobó el padrón de los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, que se encuentren en los ámbitos geográficos con mayor vulnerabilidad sanitaria.

2) Se está implementado una plataforma virtual, en la que las ciudadanas y los ciudadanos podrán saber si les corresponde el subsidio con solo ingresar el número de su DNI. También se les dará información sobre dónde y cuándo podrán realizar el cobro. El Midis informará por todos sus canales oficiales cuando la plataforma de consulta esté disponible.

3) La página web del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) no brinda información de los beneficiarios del subsidio monetario. Pedimos no dejarse confundir por falsas noticias.

4) El MIDIS no envía mensajes de texto o por WhatsApp ni realiza llamadas telefónicas para informar sobre este tema. Toda la información se brindará exclusivamente por la plataforma virtual que se pondrá a disposición.

5) Invocamos a la ciudadanía a esperar la información que se difundirá por canales oficiales: la página web del Midis, las plataformas del Gobierno, así como a través de los medios de comunicación. Permanezcan en sus casas, acaten las medidas implementadas para salvaguardar la integridad de todas y todos los peruanos. Juntos venceremos esta pandemia.

¿Puedo cobrar con DNI caduco?

De acuerdo con lo dispuesto por Reniec, los DNI que ya caducaron mantendrán vigencia mientras dure el aislamiento social decretado por el Ejecutivo, así que podrás hacer efectivo el bono.

Bancos en Perú congelan deudas de abril y mayo sin intereses

Las principales entidades bancarias congelarán los intereses de créditos y deudas ante el avance del coronavirus y su impacto en la economía mundial. Los tres primeros bancos que anunciaron sus medidas ante la situación en Perú fueron: BBVA, BCP e Interbank.

“Estábamos esperando este anuncio y ya lo tenemos; dos bancos privados congelarán las deudas y no cobrarán intereses los meses de abril y mayo”, resaltó Martín Vizcarra ante la medida de las entidades bancaria, antes de sumarse el tercer banco.

Para saber qué entidades financieras también permitirán prorrogar las deudas de sus clientes.

El Coronavirus en el Perú

El Gobierno central vio necesario el cierre de fronteras, además de decretar el aislamiento social, a fin de controlar el brote de coronavirus que llegó a Perú a inicios de este mes y que al día de hoy ha incrementado el número de infectados.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, además, también ordenó el toque de queda desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m., a fin de reducir el número de contagios por este letal virus que, a nivel mundial, ya ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo. Recordemos que la cuarentena se extendió hasta el domingo 10 de mayo.

