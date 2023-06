El Bono Invierno es uno de los subsidios que entregan en Chile a los adultos mayores, pero que este 2023 tendrá un cambio porque será duplicado y durante esta etapa del año, se hace el depósito de la segunda cuota. Esta medida fue anunciada por el mandatario chileno, Gabriel Boric con la finalidad de ayudar a un sector vulnerable. Sigue leyendo esta nota de Depor para que conozcas todos los detalles sobre el incremento que indicó la autoridad y cómo consultar con tu RUT.

El Presidente Gabriel Boric realizó el anuncio de esta ayuda extraordinaria para este período durante su Cuenta Pública, siguiendo la misma línea que se implementó recientemente con el aumento del Aporte Familiar Permanente, anteriormente conocido como Bono Marzo y significa un pago extra de $60 mil pesos para entregar un monto total de $134.767. Recordemos que el monto exacto del Bono Invierno en mayo fue de 74.767 pesos y se entregó a 1.6 millones de personas en el territorio chileno.

De acuerdo con la información proporcionada en el sitio de ChileAtiende, este subsidio no es tributable ni imponible, y no está sujeto a descuentos. Además, no se considera como parte del monto recibido por la persona a través del Aporte Previsional Solidario de Vejez o la Pensión Garantizada Universal.

¿Cuándo pagan el segundo Bono Invierno 2023 en Chile?

El Instituto de Previsión Social (IPS) será el encargado de administrar el pago del segundo Bono de Invierno de 2023. Este monto será otorgado de forma única y se entregará junto con la pensión.

Según los informes de los medios nacionales, se espera que el segundo Bono de Invierno esté disponible para su cobro durante el mes de junio, y será otorgado a las personas que ya recibieron el beneficio el mes pasado.

¿Qué dijo Gabriel Boric sobre el Bono Invierno 2023?

El pasado 1 de junio, el Presidente de Chile brindó su segunda Cuenta Pública, donde detalló que el Bono de Invierno iba a sufrir un incremento importante en relación al monto que se entregó en mayo: “Confío en que este proyecto va a ser tramitado con rapidez por el Congreso y yo creo que nadie se podría oponer a algo de estas características, que va en directa ayuda a las personas mayores”, señaló Boric.

Bono Invierno 2023: ¿cómo consultar con RUT?

Para consultar si eres beneficiario u otra duda, debes ingresar a la página web oficial de https://www.chileatiende.gob.cl/, colocar tus datos del RUT y consultar si eres uno de los beneficiarios que recibirá más de 130 mil pesos chilenos para el mes de junio.

¿Quiénes son beneficiarios del Bono Invierno 2023?

Pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Cajas de Previsión y de las Mutualidades de Empleadores de la ley Nº16.744, cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez del artículo 26 de la ley Nº15.386, para pensionados de 75 o más años de edad, a la fecha de pago del beneficio.

Los pensionados del sistema establecido en el decreto ley Nº3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, conforme al título VII de dicho cuerpo legal.

Los pensionados del sistema establecido en el referido decreto ley que se encuentren percibiendo un aporte previsional solidario de vejez, cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez del artículo 26 de la ley Nº15.386, para pensionados de 75 o más años de edad, a la fecha de pago del beneficio.

Los beneficiarios de la pensión garantizada universal, siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.

Los pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren percibiendo una pensión garantizada universal y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez del artículo 26 de la ley Nº15.386, para pensionados de 75 o más años de edad, a la fecha de pago del beneficio.(Información del Gobierno de Chile).