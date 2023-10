Octubre es muy mes muy especial en Perú, ya que se lleva a cabo la procesión del Señor de los Milagros. El evento religioso es uno de los más importantes para los peruanos, ya que reúne a miles de feligreses que acuden de diferentes partes del país para acompañar a la imagen durante alguno de sus recorridos.

Por tal motivo es usual que durante cada una de las procesiones, los transportes públicos que recorren las calles de Lima deben cambiar sus rutas. Por ello, Depor ha preparado esta nota con información respecto a los cambios que realizará el Corredor Morado, Azul y otros buses el próximo 18 de octubre que será la segunda salida del Cristo de Pachacamilla.





¿Cuáles son los desvíos del Corredor Azul, Morado y otros transportes por el segundo recorrido del Señor de los Milagros?

Conoce los cambios de ruta que tendrá el Corredor Azul, Morado y otros buses para que tomes tus precauciones si utilizas alguno de ellos para ir a trabajar. Recuerda que esto solamente es el día de la procesión.

Corredor Azul

Desvíos del Corredor Azul por la procesión del miércoles 18 de octubre. (Foto: Facebook/ATU)





Corredor Morado

Desvíos del Corredor Morado por la procesión del miércoles 18 de octubre. (Foto: Facebook/ATU)





Transporte convencional

Desvíos del transporte convencional por la procesión del miércoles 18 de octubre. (Foto: Facebook/ATU)

¿Qué calles visitará el segundo recorrido del Señor de los Milagros?

El segundo recorrido del Señor de los Milagros será el miércoles 18 de octubre e iniciará a las 6:00 a.m. en la Iglesia de las Nazarenas, siguiendo por Plaza Mayor de Lima, Congreso de la República y finalmente al santuario Iglesia del Carmen.

Recorrido del 18 de octubre. (Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas/Twitter)

¿Cuáles son los horarios de las misas del Señor de los Milagros?

Durante octubre, las misas diarias que se realizará en el Santuario y Monasterio de Las Nazarenas por “El Señor de los Milagros” se llevarán a cabo en los siguientes horarios: 7:00 a.m.; 9:00 a.m.; 10:30 a.m.; 12:00 p.m.; 1:30 p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m.; 7:00 p.m.; 8:00 p.m.; 9:00 p.m. Tener en cuenta que las puertas de iglesia estarán abiertas desde las 5:00 a.m.

¿Cómo nació la tradición de la procesión del Señor de los Milagros?

La tradición nació luego de que un esclava pintara al Cristo Morado en una pared que curiosamente durante un terremoto que ocurrió en Lima y Callao en 1655 se mantuvo intacto, aunque muchas casos y templos se habían derrumbado. Desde ese momento se empezó a venerar la imagen y así cada día más personas se volvieron creyentes.

¿Por qué se come turrones en octubre?

El turrón es un dulce peruano muy popular que se come en octubre, aunque desde hace algunos años eso ha cambiado y actualmente hay tiendas que los venden todo el año. El motivo de la tradición es porque en el siglo XVII, una mujer llamada Josefa Marmanillo decidió pedirle al Señor de los Milagros que curara la enfermedad que tenía y como agradecimiento al milagro concedido, ella decidió preparar el famoso turrón y ofrecerlo como ofrenda al Cristo de Pachacamilla.

