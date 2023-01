Selena Gomez vuelve a ser noticia por su vida sentimental y esta vez no tiene nada que ver con su ex Justin Bieber. Y es que la cantante tiene una nueva ilusión y se trata del músico, Andrew “Drew” Taggart, miembro de The Chainsmokers. Desde que se confirmó que están saliendo hay diversas pruebas que refuerzan este romance. ¿Cómo fueron captados juntos?

En esta ocasión, la ahora actriz y productora de ‘Only Murders in the Building’ (‘Solo asesinatos en el edificio’) de Disney Plus le está abriendo las puertas al amor junto a un chico algo mayor que ella.

Selena Gomez (30) y Andrew “Drew” Taggart (33) estarían saliendo, según han indicado distintas publicaciones y por revelaciones hechas por sus amigos quienes indicaron que se vieron en un exclusivo club. Por el momento, las celebridades no se han pronunciado y tampoco sus representantes.

Las pruebas del romance de Selena Gomez y Andrew “Drew” Taggart

El martes 17 de enero, Page Six publicó unas fotos exclusivas donde ambas celebridades fueron captadas jugando bolos en The Gutter de la ciudad de Nueva York. Su salida se dio el domingo 15 y en unas de las imágenes ella aparece sosteniendo una bola de bowling con Taggart muy cerca.

Eso no es todo, pues fuentes cercanas informaron a People que estaban en grupo y pasándola muy bien vistiendo ropa informal.

Para completar las pruebas, Us Weekly informó que los músicos están desarrollando una relación “muy informal y discreta” y que ella “apenas puede quitarle las manos de encima”. Una fuente le dijo a la publicación que la pareja “va a los bolos y al cine” y que están disfrutando su tiempo juntos.

See first photos of new couple Selena Gomez and Drew Taggart on bowling date https://t.co/DyIH72qXkQ pic.twitter.com/JhWHgyf7ME — Page Six (@PageSix) January 18, 2023

¿Quiénes fueron las anteriores parejas de Selena y Andrew?

Andrew “Drew” Taggart estuvo vinculado con Eve Jobs, la hija de 24 años de Steve Jobs y antes de eso mantuvo una relación de un año con la modelo y DJ Chantel Jeffries de 30 años. Ese romance terminó con abril de 2021 separándose “de manera amistosa”. Además, estuvo relacionado con la modelo Meredith Mickelson y la influencer Haley Rowe.

¿Y Selena Gomez? Pues la cantante ha permanecido soltera por buen tiempo y cuando se presentó en ‘Saturday Night Live’ en mayo de 2022 bromeó diciendo que “he oído que SNL es un gran lugar para encontrar romance”.

Su romance más sonado fue con el cantante Justin Bieber que, entre idas y venidas, duró seis años terminando oficialmente en 2018. En su documental ‘Selena Gomez: My Mind & Me’ llegó a decir que “me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar (...) Pero luego lo superé. Ya no tenía miedo (...) Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible. Solo creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me pasó”.

Luego de terminar con Justin Bieber se le relación sentimentalmente con el actor Justin Theroux y el músico The Weeknd.