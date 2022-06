“Te Felicitio” es la nueva canción de estreno de Shakira, quien junto al artista puertorriqueño, Rauw Alejandro, lograron alcanza el éxito en pocos días. “Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa…” es un extracto de la composición y que hoy toma una envergadura mayor al confirmarse la separación de Gerard Piqué.

¿El dardo es directo para el futbolista del FC Barcelona? A primera hora de este 4 de junio, Shakira y Gerard Piqué confirmaron de manera oficial que iniciaron su proceso de separación tras 12 años de amor y dos hijos de por medio.

Días antes del comunicado oficial, los rumores sonaban más fuerte en el mundo del espectáculo. Por otro lado, un tema nuevo de la colombiana llamó la atención de muchos con “Te Felicito”, una frase irónica que iba dirigido a una persona que le había fallado.

Por no hablar del comienzo del videoclip, en el que aparece una tarjeta de felicitación que, al ser abierta, comienza a cantar: “Porque eres un gran embustero y nadie lo puede negar”.

Los mensajes son muy claros. Shakira cuenta en toda su composición de una persona que le fue desleal. Palabras de decepción se hacen patentes en toda la historia y que hoy toman cuerpo de lo que ha ocurrido hace algunas horas.

¿Por qué nunca se casaron?

Algo que siempre le preguntaban sus seguidores era la razón por la cual nunca quisieron sellar sus votos en un altar. Hace unos meses, Shakira reveló el motivo en una entrevista para el podcast “Planet Weirdo” con Holly H y dijo que a ella no le gusta sentirse encausada en un matrimonio.

“La idea del matrimonio me espanta. No quiero que me deje de ver como su ‘chica’. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, comentó.

La última publicación que Shakira compartió de él fue celebrando que cumplió 600 partidos jugados a mediados de marzo de este año. En la descripción la cantante de “Hips don’t lie” escribió “Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos”.