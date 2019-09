¡Shannon de Lima es criticada duramente! Muchos la culpan por desempeño de James Rodríguez 

Desde que comenzó su relación, Shannon de Lima ha sido criticada por los fervientes seguidores de James Rodríguez, quienes califican a la modelo venezolana como una pésima influencia para el jugador, argumentando que es por ella que baja su desempeño en el balón pie.

Sin embargo, ella ha hecho todo lo posible para demostrar lo contrario, y así muchos incluso han admirado la fuerza de la celebridad para siempre dar la cara, hacer oídos sordos a las críticas externas y velar por el bien de su relación.

Aunque no todo ha sido color rosa. Mucho se había comentado de que James Rodríguez no estaría en la plantilla del Real Madrid, ya que habían diversas ofertas de otros equipos que habían puesto el ojo en el jugador cafetero. No obstante, contra todo pronóstico, él continuó a pesar de que su propio entrenador había declarado que lo mejor sería seguir caminos distintos.



Pero ante todos él jugó, destacó y se coronó como un titular importante en el cuadro merengue, acompañando a su equipo que actualmente vive una de las crisis más importantes de toda su historia como plantel.

James Rodríguez jugó dos temporadas cedido en el Bayern Munich. (Getty Images) James Rodríguez jugó dos temporadas cedido en el Bayern Munich. (Getty Images)

¿Y Shannon de Lima ? Las críticas han vuelto a caer sobre la modelo al justificar su bajo rendimiento por prestarle atención a su novia. No es sorpresa que la modelo necesite atención o que se hayan reportado excesivos celos de su parte, pero incluso algunos consideran que ella es la culpable de que James no rinda como debe.

Solo el tiempo dirá si estas acusaciones se justifican o se desmienten, ya que los únicos que han tenido acceso a la vida personal de la pareja son ellos mismos. ¿Dirá algo al respecto Shannon de Lima o se quedará callada?