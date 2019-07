¿Shannon de Lima pone celoso a James Rodríguez? Esta es la foto de la discordia en Instagram

Shannon de Lima y James Rodríguez han sido una de las parejas más comentadas en los últimos meses. La relación entre el crack colombiano con la modelo venezolana ha sido criticado duramente por los fans del fútbol.

Por un tiempo, algunos creyeron que Shannon de Lima era la causante del bajo rendimiento de James Rodríguez en el campo de juego. Sin embargo, en la Copa América 2019 demostró que ella quería ser la mejor compañera de James, así que los comentarios disminuyeron.

Ahora que ambos están de vacaciones disfrutando de el corto tiempo que compartirán antes de volver a sus reponsabilidades, la modelo aprovechó para hacer una pequeña publicidad a suplementos y proteínas, demostrando su amor por el gimnasio y el ejercicio.

Sin embargo, muchos comentan que la pose de Shannon de Lima en la fotografía era demasiado sensual como para que pase desapercibida. James Rodríguez no dudó ni un segundo, así que "marcó su territorio" con un like a los pocos minutos de subida la fotografía. ¿Se habrá puesto celoso por algo o no le gustaron los comentarios?