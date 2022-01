La aparición de los actores Tobey Maguire y Andrew Garfiel en la película “Spider-Man No Way Home”, estrenada en diciembre del 2021, fue uno de los momentos más impresionantes en el filme que se convirtió en todo un furor entre los fanáticos del Universo de Marvel y que, a la vez, dejó muchas dudas. A pesar que ambas estrellas de Hollywood han participado en anteriores producciones interpretando a Spider-Man, se reveló cómo fueron convencidos de aparecer en esta nueva entrega.

Además de su gran argumento, la película “Spider-Man: No Way Home” se ha convertido en una producción que ha logrado ser una de las más taquilleras de toda la historia.

En ese sentido, según ComicBook.com, la tercera entrega de Spider-Man, dirigida por Jon Watts, ya llegó a la cantidad de 536,592,000 millones de dólares en los Estados Unidos, posicionándose como la película número 12 en la historia de Hollywood.

“Spider-Man No Way Home” se ha convertido en una de las películas más taquilleras de toda la historia. Sus actores también han acumulado una gran fortuna por este y otros proyectos (Foto: Sony Pictures)

Sin duda, este ha sido uno de los mejores estrenos al cerrar el 2021 y los fans del Universo cinematográfico de Marvel (MCU) destacaron la presencia de los actores Tom Holland, actor principal del filme, así como Andrew Garfiel y Tobey Maguire quienes en oportunidades anteriores interpretaron al recordado hombre araña.

Aunque muchos se preguntan ¿cómo los convencieron a los dos últimos para que aparezcan en la película “Spider-Man: No Way Home”? Aquí te contamos los detalles.

CÓMO CONVENCIERON A TOBEY MAGUIRE Y ANDREW GARFIEL DE APARECER EN “SPIDER-MAN NO WAY HOME”

Los fanáticos del mundo de Marvel vieron una de las escenas más épicas y soñada por muchos, el encuentro de los tres Spider-Man. Dos de ellos interpretados por los actores Andrew Garfield y Tobey Maguire que fueron vistos en escena.

Pero para que las estrellas de Hollywood aparecieran al lado de Tom Holland se hizo un gran esfuerzo por parte de los productores de la película.

Durante una entrevista con el diario The New York Times, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y la ejecutiva de Sony, Amy Pascal, revelaron los esfuerzos que hicieron para conseguir esa reunión. Pero ellos no fueron los únicos, pues, también el esfuerzo se hizo con los villanos que volvieron a aparecer.

Tobey Maguire no descarta volver al mundo de los superhéroes. (Foto: Sony)

Lo complicado fue que todos los actores querían leer el guion completo de la película para saber cuál sería su papel y que es lo harían, pero esto era algo que Marvel y Sony no deseaban para guardar el misterio, según mediotiempo.

“Lograr que todos estén de acuerdo contigo sobre la gran idea no es fácil. ‘Oye, tenemos una idea. ¿Vendrás a firmar y estar en esta película?’ ‘¡Genial! ¿Puedo leer el guión?’ ‘No.’ Esa fue la parte más difícil. Y ahí es donde Amy, quien llama a cualquiera en cualquier lugar y en cualquier momento, es una productora maestra en hacer que las cosas sucedan”, relató Kevin Feige.

Escena de Spider-Man: No Way Home

EN QUÉ CONSISTIÓ EL ACUERDO

Lo que ayudó a que en esta película aparecieran los antiguos Spider-Man, así como los villanos, fue la frase de Amy Pascal que terminó por convencer a Tobey Maguire, Andrew Garfield, Jamie Foxx, Alfred Molina, Willem Dafoe, además de otros artistas.

Señaló que sus papeles no serían sólo un cameo mínimo, sino que tendrían un rol importante en “Spider-Man: No Way Home”.

“Yo estuve allí con ellos la primera vez y volvería a estar, que tengo demasiado respeto por ellos y por todo el trabajo que hicimos juntos durante años. No iban a ser un actor más o un extra, serían muy importantes para cada parte”, sostuvo.