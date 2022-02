En una reciente entrevista, Charlie Cox reveló que hubo un corte de “Daredevil Easter Egg” que fue retirado de “Spider-Man: No Way Home”. En declaraciones para The Hollywood Reporter, el actor británico habló sobre todo lo relacionado con Spidey, señalando que se sintió “Foggy” en una escena de la película.

Los fanáticos de la serie de Netflix probablemente no disfruten saber que la mencionada escena no llegó a la versión teatral de la cinta, aunque aún no todo está dicho. “Daredevil” pronto abandonará su plataforma de transmisión y se trasladará a un espacio del cual se desconocen mayores detalles.

Charlie Cox en el rol del abogado de Peter Parker (Foto: Marvel Television)

LA REFERENCIA DE FOGGY NELSON QUE ELIMINARON EN “SPIDER-MAN NO WAY HOME”

De acuerdo a Cox, el corte que hicieron en “Spider-Man: No Way Home” se debió a que hizo mención a “sentirse Foggy”, en la escena que se llevó a cabo en el apartamento del personaje de Marisa Tomei. Pese a ello, este no sería el final de Foggy Nelson, ya que todo parece apuntar que se volverá a ver a Matt Murdock en el MCU, en algún momento.

Por ahora, sus seguidores solo podrán aferrarse a sus pequeñas apariciones hasta que se concrete algo más sustancial.

“No creo que lo usaran, pero agregamos un pequeño Easter Egg donde dice: ‘Sí, estoy un poco Foggy sobre cómo sucedió eso’ o algo así [...] Ese fue un momento genial para conocerlo y conversar sobre todas esas cosas”, expresó el actor.

LA IMPORTANCIA DEL PERSONAJE DE CHARLIE COX

La participación de Cox en el universo de Marvel generó gran expectativa y muchos comentarios. Todos los involucrados en el proyecto sabían que esta película sería un evento colosal para fanáticos de todas las edades, por lo que había una presión extra para hacer todo impecable.

“Es un gran momento, no solo para mí, sino también para el personaje. Sentí un verdadero sentido de responsabilidad [...] Si esa escena funciona, si es genial, si parece estar en su lugar, entonces el cielo es el límite a donde podría llegar. Y sería genial para mí, naturalmente, pero sería genial para Matt. Me siento apegado a él. aunque eso suene un poco extraño”, señaló el británico.

Charlie Cox es Matt Murdoch en 'Daredevil' (Foto: Netflix)

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS PROYECTOS DE CHARLIE COX?

La estrella de “Daredevil” también se animó a hablar sobre lo que podría venir más adelante en el ámbito profesional, aunque con el toque de humor que lo caracteriza:

“Mira, no tengo idea de cuáles son los planes de nadie en esta etapa, pero supongo que tenemos más que hacer [..] Sé un poco, no una gran cantidad, pero un poco. Me imagino, espero, que nuestros mundos vuelvan a chocar porque las cosas que hemos hecho en el pasado fueron tremendamente divertidas de hacer, y él es tan un actor increíble. Tenemos que comenzar cada conversación con, ‘¿Qué sabes?’ porque hay que tener cuidado. Es realmente emocionante”.