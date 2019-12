Emperador Palpatine | Darth Sidious | “Star Wars: The Rise of Skywalker” (“Star Wars: El ascenso de Skywalker” en español) es la novena película de la saga principal de “Star Wars” y la última de la nueva trilogía, dirigida por J.J. Abrams. La cinta ya se estrenó a nivel mundial y la emoción de los fans promete convertirla en un éxito de taquilla.

Desde que salió el primer tráiler en abril, durante la convención de Star Wars en Chicago, la expectativa por el estreno de la película estaba por las nubes, sobre todo gracias a una simple risa que se escuchaba en el avance: la del emperador Sith Palpatine. Su regreso ha ido estando cada vez más claro con los nuevos tráilers que ha lanzado Disney, y ahora ya tenemos confirmado su regreso.

“Star Wars: The Rise of Skywalker” cierra la aventura iniciada por George Lucas en 1977. (Foto: Lucasfilm)

Es por ello que una de las preguntas más importantes sobre “Star Wars: The Rise of Skywalker” tiene que ver con cómo el Emperador Palpatine regresa en la nueva película después de que Darth Vader lo lanzara al vacío en “Return of the Jedi”.

La película nos ayudará a aclarar algunas dudas que quedaron en el aire y a dar algunas respuestas a los fans, incluso si no son exactamente claras. ¿Cómo regresa el Emperador Palpatine? ¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers de “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

EMPERADOR PALPATINE

El regreso del Emperador presenta un desafío para Kylo Ren y está ansioso por sofocar la amenaza antes de que su gobierno se desmorone. Luego descubre la ubicación del Emperador y viaja rápidamente al planeta Exogol, donde encuentra un templo Sith, que es la escena que se lanzó la semana pasada.

Vemos que el Emperador está conectado a una máquina masiva que cuelga sobre su cabeza, con múltiples tubos que bombean líquidos y materiales misteriosos en su espalda. Su cuerpo se ve podrido y decrépito, incluso más que su apariencia deformada en “Star Wars: El retorno del Jedi”.

Star Wars: The Rise of Skywalker: el Emperador Palpatine. (Foto: Lucasfilm)

Sin embargo, la película nunca explica explícitamente dónde o cómo regresa el Emperador, ya que podría insinuar que su culto Sith encontró su cuerpo y lo revivió de las ruinas de la Estrella de la Muerte destruida.

O, como señala una tina llena de partes clonadas del cuerpo de Snoke, quizás este es otro clon del Emperador y su mente y esencia han sido transferidas al cuerpo. Lo que es cierto es que no está exactamente claro cómo regresó el Emperador, sino solo que realmente ha regresado.

Tráiler de Star Wars The Rise of Skywalker

¿"STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER" TIENE ESCENAS POST-CRÉDITOS?

Normalmente, las películas de “Star Wars” no incluyen escenas post-créditos al estilo del Universo Cinematográfico de Marvel, que ahora también es propiedad de Disney. Y sucede lo mismo con ‘The Rise of Skywalker’, es decir, no hay ninguna secuencia extra en esta película.

En una anterior entrevista con Comicbook, J.J. Abrams habló sobre el desenlace de la trilogía. “Los finales son lo que más me asusta. Se trata de cerrar esto de una manera que sea emocional y significativa, y también satisfactoria en términos de responder [tantas] preguntas como sea posible. Entonces, si dentro de unos años, alguien está viendo estas películas, las nueve, están viendo una historia lo más coherente posible”, explicó explicó.