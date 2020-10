Guilherme Menezes, más conocido en el mundo gamer como “Guixxm”, es un streamer brasileño de videojuegos y días atrás vivió el momento más aterrador de su vida luego que él, y toda su familia, estuvieran a escasos minutos de perder la vida tras ser secuestrados y asaltos en su propia casa. El robo fue captado mientras transmitía en vivo a través de Twitch y fueron sus seguidores los que lo salvaron de morir. El video viral es lo más visto en YouTube .

El pasado 9 de octubre en Guarujá, en Sao Paulo ( Brasil ), el joven streamer transmitía para todos sus seguidores una partida del videojuego Valorant, cuando de pronto fue sorprendido por un delincuente que lo amenazó apuntándole con su arma en la cabeza, segundos después “Guixxm” desapareció de la transmisión.

“Entró el tipo, me puso el arma en la cabeza y me quitó de la silla. Me sacó y encontré a toda mi familia rendida en la habitación. Había otro ladrón con un machete”, contó el joven brasileño de 25 años al diario Globo 1. El gamer contó además que por uno segundos creyó se trataba de una broma, sin embargo agradeció la rápida reacción de sus seguidores pues por ellos, él y su familia, no fueron asesinados por los delincuentes.

Los seguidores de “Guixxm” actuaron de inmediato pues llamaron a la Policía Militar. Una de las personas de su comunidad sabía la dirección del streamer por lo que fue fácil enviar a las autoridades. Los oficiales arrestaron a uno de los delincuentes, mientras que el otro llegó a escapar.

“Chicos, ustedes me salvaron la vida y la de mi familia. Gracias a estar en vivo, la Policía logró llegar en medio del robo. Gracias, les explicaré más adelante”, contó el gamer a través de su cuenta de Twitter @guixxmtv . El impactante momento quedó registrado en un video viral de YouTube , sin embargo Guilherme Menezes pidió a sus seguidores no difundir las imágenes, pues todo será materia de investigación para las autoridades.

