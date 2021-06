En los próximos días se podrá observar uno de los fenómenos astronómicos más esperados por todo el mundo, nos referimos al Eclipse solar del 10 de junio de 2021. En la siguiente nota te explicaremos cómo se produce, de qué trata, cuándo y en dónde se podrá visualizar este acontecimiento.

Seguro te estarás preguntando ¿Qué es un eclipse anular? Cuando la luna se alinea entre la tierra y el sol inmediatamente ocurre un eclipse total, pero, en esta ocasión el satélite no cubrirá por completo al cuerpo celeste, por lo que se apreciará un “anillo de fuego” a su alrededor. A este tipo de fenómeno se le conoce como eclipse anular.

CÓMO SE FORMA UN ECLIPSE ANULAR

Antes de explicarlo, hay que tener en cuenta que la luna tiene 4 mil km de diámetro y el sol tiene 1 millón 400 mil km de diámetro. Para que se produzca un eclipse se necesita que los diámetros angulares aparentes (por la distancia) de la luna y el sol sean iguales, ya que es la única forma de que la luna oculte a la estrella gigante, pero, hay ocasiones en que la distancia no es la exacta como para que la luna cubra por completo al astro. De esta forma el sol deja un “anillo de fuego” alrededor de la luna.

DÓNDE SE PODRÁ VER

El primer país en apreciar este increíble eclipse anular de sol será la provincia de Ontario en Canadá, luego, el fenómeno irá recorriendo por la Bahía de Hudson y la Isla Baffin, posteriormente, cruzará por la parte oriental de Groenlandia, para luego dirigirse ya convertido en un eclipse total hacia el estrecho de Nares, jurisdicción que separa el este de Groenlandia con la isla de Ellesmere, al oeste de Canadá.

Después de dos horas desde que inició el Eclipse solar del 10 de junio de 2021, este se extenderá hasta las Islas de Nueva Siberia y a la República de Sajá (Rusia). Finalmente y con un poco de fortuna, se podrá observar de manera parcial en algunos países europeos como Gales e Inglaterra en Londres.

Lamentablemente los países latinoamericanos no podremos ver este fenómeno, pero, todos los amantes de la astronomía tenemos la posibilidad de apreciarlo desde un teléfono móvil a través de la página www.virtualtelescope.eu o del portal web www.timeanddate.com desde las 22:00 p.m. hora peruana del 9 de junio.

RECOMENDACIONES

La NASA advirtió que no es seguro observar el eclipse de manera directa porque podría cegarte, asimismo, sugirió utilizar una protección en los ojos como unos lentes especiales para eclipse, no los lentes de sol que se utilizan en la playa ya que este objeto no cumple con esa función.