Muchas veces, tener una mascota en el hogar es una cuestión difícil de decidir, pero lo es aún más cuando das el paso a hacerlo y no sabes qué animal es el que quieres para ser el nuevo integrante de tu hogar. Sin embargo, llegó un test que te ayudará mucho a decidirte.

Ojo, aquí tienes que tener en consideración muchas cosas, pero resaltaremos dos de ellas. La primera es que, sea perro o gato el animal que decidas como mascota, debes cuidarlo bien y darle un hogar, no una cárcel. Por otro lado, también decirte que si por ‘a’ o ‘b’ te salió un animal que no es de tu gusto, recordarte que en los dilemas del amor y odio no hay razón.

A continuación, te haremos una serie de preguntas en las que habrán tres alternativas. Tienes que apuntar cada respuesta, es decir, si en la primera escogiste la respuesta “B”, recuerda que tiene una valoración (detallada más abajo) y que, al final, la suma de valores en total te dirá qué animal es más próximo a tus preferencias.

Preguntas en consideración:

1. En sus ratos de ocio, a usted le encanta dedicarse a:

a) Salir al parque a caminar

b) Leer un buen libro en un sillón junto al fuego

c) Ir a tomar algo con los amigos.

2. En su opinión, ¿cuál considera usted que es la forma ideal de vida?

a) Organizada pero independiente.

b) Estable, familiar: padres, hijos, abuelos etc..

c) Solo o en compañía de otros, más bien desorganizado.

3. ¿Es usted de los que necesitan tener a alguien cerca para demostrarle cariño?

a) Por supuesto, el afecto me resulta indispensable

b) Unas veces sí y otras no. El exceso de cariño no me gusta

c) No, prefiero ver la televisión.

4. ¿Qué opinaban en la escuela de su carácter de dominio?

a) No tengo ese carácter.

b) Que era extremadamente mandón con todo el mundo.

c) Que siempre tenía a alguien más pequeño a quien dominar.

5. Llega cansado a su casa, y encuentra una nota que debe hacer un mandado para la familia. ¿Cómo reacciona?

a) Digo algunos disparates, pero voy.

b) ¿Volver a la calle? Ni loco.

c) “De acuerdo, no hay problema. Al fin y al cabo todos tenemos que ayudar.

6. Cuando oyó ladridos del perro de sus vecinos; usted piensa...

a) “como molesta; me gustaría operarle de las cuerdas vocales.

b) Perro que ladra no muerde; con tal que no ladre de madrugada...

c) No me molesta en lo más mínimo, es más me encanta.

7. ¿Cuál es su actitud frente al problema de limpieza doméstica?

a) Es algo sagrado.

b) La mantengo limpia, pero sin locura. Si algo se ensucia, ya se va a limpiar.

c) Algo irrelevante. Todos ponemos los pies arriba de la mesa, tiramos todo en el suelo.

8. Piense en el sillón preferido y más cuidado de la casa. ¿Qué pasaría si le hicieran marcas con las uñas?

a) Lo echaría de casa inmediatamente

b) Recubría el sofá con fundas.

c) No tiene importancia. Las cosas son para usarlas y se pueden estropear.

9. Usted es una persona supersticiosa?

a) Ver para creer.

b) Supersticioso?. Toco madera sin patas

c) No creo en brujas; pero que las hay las hay.

10. Usted como padre de familia necesita un favor de su hijo pero éste no se lo hace. ¿Cómo reacciona?

a) Que raro, no me debe haber oído

b) Este se queda en penitencia y no sale a ningún lado

c) Bueno, llamaré a otro.

11. ¿Cuál es para usted la cualidad indispensable de un animal doméstico?

a) La fidelidad

b) La capacidad de hacer compañía

c) El calor que da por la noche

12. ¿Qué cualidades estéticas valora usted más?

a) La armonía, la elegancia, el misterio

b) Todo, pero a lo grande

c) Cualquier cosa con tal que quede bien.

Soluciones:

1 : a-1; b-2; c-3

2 : a-1; b- 2; c-3

3 : a-2; b-1; c- 3

4 : a-1; b- 2; c-3

5 : a-2; b-1; c-3

6 : a-2; b-3; c-1

7 : a-3; b-2; c-1

8 : a-3; b-1; c-2

9 : a-3; b-2; c-1

10 : a-3; b-2; c-1

11 : a-3; b-1; c-2

12 : a-1; b-2; c-3

Interpretación:

DE 13 A 19 PUNTOS: NO LO DUDE, PERRO

DE 20 A 25 PUNTOS: PERRO Y GATO

Es usted un ciudadano tan generoso, y receptivo para la convivencia con los animales, que bien podría tener un perro y un gato, logrando incluso que se llevaran bien. Si no lo consigue usted, no lo conseguirá nadie.

DE 26 A 32 PUNTOS: EXCLUSIVAMENTE GATO

Hay algo en su personalidad que se acomoda perfectamente con el estilo silencioso, distante y sedentario de los gatos. Para usted, un perro es alguien ruidoso, neurasténico y vulgar a más no poder. No lo dude

DE 33 A 39 PUNTOS: NI PERRO NI GATO

Pertenece usted a la variedad egoísta y hasta un poco mezquina. Perdone pero alguien se lo tenía que decir. Pobre del animal que caiga en sus indiferentes manos.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

