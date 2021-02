¡Nuevo test de personalidad! Las pruebas psicológicas se han convertido en las favoritas de los internautas. Los resultados inesperados que arrojan sorprenden a más que uno, lo que llama la atención de miles en redes sociales que buscan conocerse un poco mejor. Recientemente, se ha vuelto viral un test que está revelando aspectos desconocidos de las personalidades de algunos internautas. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Este nuevo desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves en la imagen? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿un pez o un pelícano?

Foto: MDZ Online

Si lo primero que viste fue un pez, podrías ser una persona que se caracteriza por encontrarle solución a los problemas rápidamente. Eres alguien leal y siempre tratas a todos como te gusta que lo hagan contigo. Te destacas por ser amable y atento. Sientes mucha empatía por los que te rodean y frecuentemente te pones en sus zapatos para evitar prejuzgar y entender qué es lo que están viviendo. Perdonas con facilidad cuando te hacen daño y nunca guardas rencor. Eres muy tranquilo, pacífico y prefieres mantenerte alejado de los problemas.

Si lo primero que viste fue un pelícano, podrías ser una persona muy sobreprotectora. Siempre estás buscando ver felices a quienes te rodean y das todo por quienes amas. No tienes problema en decir lo que piensas, no te gusta la hipocresía ni la falsedad. En ocasiones has llegado a pecar por ser demasiado honesto. Eres muy sociable y con facilidad haces nuevos amigos. Te destacas por ser muy positivo y por siempre estar alentando a los demás a cumplir sus metas. No sientes envidia y te alegras al ver triunfar a otra gente.