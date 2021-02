Identifica cuál es la reacción que podrías tener de acuerdo a esta situación que presenta la imagen del test viral. ¿Por qué? Solo así sabrás qué hay detrás de cada decisión tuya de acuerdo a rasgos de tu personalidad.

Muchas veces, no reconocemos por qué no nos va bien en nuestras vidas, en lo que fallamos o a lo que le damos mucha importancia y termina pasando factura, por lo que este test viral intenta brindarte una ayuda y solo debes ser sincero: ¿qué harías tú en esta situación? No hagas trampa para mirar las respuesta de abajo.

La prueba de personalidad te hará pensar acerca de ti y tus relaciones interpersonales. Mira atentamente y rápido la siguiente imagen que está elaborada y en la que se ven cuatro respuestas a una misma situación. Revisa la imagen e identifica cuál de ellas se ajusta más a ti, pues ello te dirá una clave para que no vuelvas a fallar en tu vida.

Imagen del test viral

Dinos qué harías en esa situación y conoce cuáles son tus mayores defectos. (Difusión)

Respuesta del test viral

1. Intentas entrar a la fuerza

Eres una persona decidida, segura de ti misma. Confías plenamente en tus capacidades y no tienes miedo. Sin embargo, eres también impulsivo y no piensas las cosas dos veces.

Para poder llegar lejos en la vida, tienes que mantener esa confianza que te caracteriza, pero también es importante que entiendas que a veces es necesario un momento de introspección.

2. Intentas escuchar lo que hay del otro lado

Atenta, no te gusta dar ningún paso en falso. Por lo general no erras en tus decisiones. El problema es que a veces tardas demasiado en estar seguro.

Deberías tenerte más confianza, aunque las probabilidades no estén de tu lado, tienes la capacidad para resolver los problemas que se te presenten.

3. Golpeas la puerta

Quizás eres una persona práctica, sencilla e inocente. Capaz de aceptar las cosas como son sin perder la calma. Por lo general, siempre encuentras la solución más sencilla a los problemas más difíciles. Eso sí, a veces te falta un poco de impulso.

4. Gritas y haces escándalo

Esa capacidad de sentirte interpelado por todas las situaciones te vuelve una persona empática, apasionada y deslumbrante.

Te gusta tener el dominio de las situaciones, y pierdes el equilibrio si las cosas salen de otra manera. Tu mayor desafío es aprender a mantener la calma cuando las situaciones lo requieren, entendiendo que eso no significa debilidad, sino todo lo contrario.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas?

