El siguiente test psicológico está inspirado en un cuestionario de personalidad de The Wild Child , que es capaz de revelarnos aspectos que no conocíamos sobre nuestra forma de ser. Así, son miles de usuarios en Facebook y demás redes sociales que no dejan de compartir estas prueba de personalidad que arrojan resultados completamente sorprendentes.

A continuación te mostraremos la imagen de este test psicológico que está compuesta por varios elementos, sin embargo las personas podemos detectar solo uno. Son varios animales que están ocultos, uno tras otro, y dependiendo lo que perciba cada quien se le revelará aspectos ocultos sobre su personalidad. Ahora responde: ¿qué animal ves primero en la imagen?

Dependiendo tu elección, el animal que veas primero te revelará aspectos desconocidos sobre tu personalidad. | Foto: Los Andes

1. Lobo

El lobo es un centinela; un sabio, venerado guía espiritual. Valiente e intuitivo, el lobo es el líder de la manada. Si viste al lobo, vives en el borde. Amas la aventura, no tienes miedo de romper las reglas y eres ferozmente protector con tus compañeros.

2. Mariposa

La mariposa representa la transformación. Al mismo tiempo, delgada como el papel, suave y delicada, esta criatura también puede soportar cambios intensos y ejercitar una gran paciencia. Si viste la mariposa, tu personalidad aprovecha un encanto exterior irresistible y una fuerza interior formidable.

3. Perro

Irresistiblemente optimista, el perro se mantiene leal hasta el final. Capaz de disfrutar de las cosas simples de la vida, el perro es cariñoso, comprometido y firme. Si eliges al perro, eres una persona de gran corazón que realmente sabe cómo divertirse.

5. Cangrejo

El cangrejo es un maestro del disfraz complejo y travieso. Pero la vida no es fácil, y los cangrejos necesitan su inteligencia callejera. Si has notado el cangrejo, es probable que uses un exterior resistente pero que seas adorable en el interior.

6. Águila

Regia, elegante y precisa, esta ave se porta con orgullo y prestigio. Si espiaste al águila por encima de todos los demás, entonces no dejas nada al azar. Estás confiado y no sufres a los tontos con gusto. Posiblemente, usted no tiene miedo de tomar riesgos significativos.

7. Gallo

El gallo colorido tiene una mente y una lengua aguda. Excepcionalmente tenaz, el gallo puede ignorar los pequeños problemas, pero no tiene miedo de revolver algunas plumas para llegar a donde quiere ir. Si eliges el gallo, eres un líder natural y un intrépido combatiente.

8. Caballo

El espacio y la libertad son primordiales. El caballo es una criatura digna con un espíritu salvaje e indomable. Si esta criatura imperial fue la primera que notaste, es posible que otras personas tengan dificultades para dominarte. Eres un espíritu bohemio pero tu corazón siempre te guía.

9. Mantis

La mantis es precisa y paciente. Esta criatura no tiene tiempo para perder tiempo. Con sus ojos en el premio, siempre durará más que la competencia. Si viste una mantis entonces tienes una voluntad fuerte y una reputación feroz. Es probable que salgas en la cima.

MÁS SOBRE RETOS VIRALES