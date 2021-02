Los test psicológicos continúan siendo el contenido más compartido entre los internautas de Facebook y demás redes sociales. Y es que este tipo de pruebas de personalidad son capaces de revelarnos detalles ocultos sobre nuestra forma de ser hasta mostrarnos que podría pasar con nuestra vida en un futuro cercano. Por eso tenemos este test viral en el que conocerás cuál es tu temor más grande.

A continuación te mostramos la imagen de este test psicológico . Presta atención a los que debes hacer: observa la imagen fijamente y elige la imagen que más te guste entre varias que componen la ilustración. Una vez que tengas tu elección, desplázate un poco más abajo y descubre cuál es tu mayor miedo en la actualidad y sobre todo como afrontarlo.

La imagen que más te guste te revelará cuál es tu mayor temor. | Foto: iProfesional

El ojo

La forma en que los demás te ven afecta la forma en que vives tu vida. Aunque tiene la capacidad de conectarse fácilmente con las personas, está constantemente preocupado por cómo lo juzgan. Temes que la gente cuestione lo que haces en tu vida, lo que te impidió vivir a tu máximo potencial. Lo mejor que puede hacer es trabajar en su confianza. Como miembro de la sociedad, es fácil preocuparse por las apariencias, pero también debemos ser fieles a nosotros mismos.

La rueda

Tienes miedo de quedarte estancado. La vida no significa vivir haciendo lo mismo una y otra vez, pero no estás seguro de cómo vivir una vida así. Quieres que cada día se sienta como unas vacaciones, sin tener que trabajar hasta la muerte para tomar un descanso de dos semanas. Si te sientes así, es hora de ganar algo de claridad. ¿Qué es lo que más deseas en la vida? ¿Qué te hace verdaderamente feliz? Sopesa los pros y los contras y sigue adelante.

La flor de loto

El mayor miedo es el fracaso. Fallo desconocido. No lograr sus objetivos. Por mucho que lo odies, el fracaso te está frenando. Pero no lo olvide, son los riesgos que corremos en la vida los que valen la pena. Una puerta te llevará a otra y lo siguiente que sabes es que tu vida es incluso mejor de lo que imaginas.

Las ramas de los árboles

Si tu primera opción fueron las ramas de un árbol, tienes miedo de envejecer. Para ti, la vejez es solo otra palabra para la muerte. No es que quieras vivir para siempre, sino que quieres mantenerte joven. Quieres que todos tus seres queridos estén contigo siempre. Tu corazón es grande y este es un rasgo de personalidad tan admirable. Sin embargo, debes aceptar la realidad de la vida. El tiempo avanza, te guste o no. Disfruta cada momento de tu vida, y te lo prometo, cumplir 80 no será tan malo.