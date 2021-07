¿Preparado para un nuevo test? La popularidad de los retos virales se ha disparado en los últimos meses, especialmente en esta época en que las personas prefieren pasar la mayor parte del tiempo en sus casas. Es en este contexto que han cobrado protagonismo los test de personalidad, que se vuelven tendencia casi al instante especialmente porque algunas de estas pruebas pueden revelar aspectos desconocidos de nuestras personalidades.

Hace poco, se volvió viral un nuevo desafío que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿un paraguas o un hombre con gafas?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Si lo primero que viste fue un paraguas, podrías ser una persona muy inconformista y que siempre busca obtener más de lo que tiene. Siempre estás buscando nuevas aventuras y desafíos para ponerte a prueba. La zona de confort no es lo tuyo y detestas quedarte quieto. Te desespera la inactividad y llenas tu agenda de compromisos para no aburrirte. Nunca te privas de hacer nada porque consideras que la vida es muy fugaz y la vives como si no hubiera un mañana. Te mantienes alejado de la gente negativa y de los problemas. No te gusta malgastar tu tiempo con asuntos sin sentido. No sientes rencor y perdonas con facilidad.

Si lo primero que viste fue un hombre con gafas, podrías ser una persona que destaca por su creatividad. Con frecuencia tienes grandes ideas y si continuas mirando la vida desde ese enfoque todos los proyectos en los que te embarques serán un éxito. Por momentos te preocupas mucho por lo que los demás opinan de ti y eso te juega en contra porque generas en tu cabeza un mundo que pocas veces es lo que ocurre en la realidad. Los demás te ven como una persona en la que pueden depositar su confianza y por eso guardas los secretos de muchos.

