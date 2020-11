Los test psicológicos se han convertido en el contenido favorito de miles de internautas en las redes sociales, desplazando así a los complicados y, algunas veces, incómodos retos virales . En esta oportunidad te traemos una novedosa prueba psicológica que podría mostrarte detalles que no conocías sobre tu personalidad. ¿Estás listo para realizar este test? Los resultados te sorprenderán.

Tienes que mirar rápidamente la ilustración que está compuesta por solo dos elementos, pero solo tendrás que elegir solo uno, exactamente el que viste primero. Más abajo te dejaremos la descripción de lo que significa cada una de las figuras que aparecen en este test psicológico. Ahora responde: ¿qué fue lo que viste primero?

Observa la imagen y responde: ¿qué viste primero? Tu respuesta te revelará algo oculto sobre tu personalidad. | Foto: iProfesional

Una mujer

Si lo que has visto primero fue rostro de una mujer, pues felicidades. Parece que sabes muy bien cómo pensar de manera abstracta, general y teórica: te gusta ver la imagen total de las cosas, y no tienes necesidad de investigar los detalles. Aunque no sueles dejarte llevar por las emociones, cuando algo te afecta, te resulta difícil olvidarlo o ignorarlo. Si bien aprecias las comodidades y trabajas muy duro para poder permitírtelas, no necesitas mucho para ser feliz y sabes apreciar el esfuerzo ajeno.

En las relaciones con otras personas, como en el amor, nunca perdonas a los que te engañan. En pareja, y en la vida, te caracteriza una gran nobleza y generosidad, aunque no sueles rodearte de demasiados amigos. Cuando sufres, permites que el dolor se apodere de ti por completo y tardas en volver a la normalidad. Tus prójimos te valoran por mantener la templanza en todo momento y ser capaz de encontrar la solución para cualquier problema.

Un hombre

Si eres de los que viste primero la cara de un hombre, tienes muchas razones para sentirte afortunado. Eres una persona detallista, minuciosa y exacta. Tienes una buena memoria y recuerdas incluso los acontecimientos más insignificantes de tu vida. Creemos que destacas por ser extrovertido y por poseer un “sexto sentido” que muchas veces te ayuda a salir de apuros y conocer la verdad sobre otra gente. Eres el alma de la fiesta y les caes bien a todos.

Aunque tu serenidad y optimismo hacen de ti un buen compañero, no confías en la mayoría de tus conocidos. Por más que sea muy fácil herirte, perdonas los daños rápidamente, incluso cuando te afectan de verdad. Se te da genial dar consejos y consolar a tus seres queridos, pero al mismo tiempo te hace falta un empujón para ponerte a actuar.

MÁS SOBRE VIRALES

VIDEO RECOMENDADO

Cámara de seguridad graba lo que hace un perro cuando bebé llora sin reparo y es viral (07/11/2020)