Actualmente, los test psicológicos se han convertido en uno de los contenidos favoritos entre los usuarios de Facebook y demás redes sociales. Este tipo de pruebas pueden revelarnos aspectos sobre nuestra personalidad. Por eso presta mucho atención al siguiente test viral que te dejaremos a continuación ya que lograrás conocer tu verdadera personalidad con solo responder esta pregunta: ¿ves un helado o un conejo?

Te dejaremos una ilustración. En ella hay una figura pero según la percepción de cada usuario notará dos formas completamente distintas. Algunos ven un helado de cono y otros un conejo blanco. Lo que tienes que hacer en este test viral es responder con la verdad qué fue lo que primero que lograste ver en la imagen.

Presta mucha atención, ya que según lo que identifiques te revelaremos cuáles son los principales rasgos de tu personalidad. Así que no pierdas más el tiempo, mira la imagen y dinos: ¿ves un helado o un conejo?

Imagen del test viral

Ves un helado o un conejo. Tu respuesta te revelará cómo es tu verdadera personalidad. | Foto: mdz

Resultados del test viral

Conejo

Eres una persona muy inteligente y práctica para resolver conflictos. No le tienes miedo a nada y te caracterizas por tu gran valentía. Detestas equivocarte y por ello, antes de tomar cualquier decisión analizas todos los beneficios y desventajas. Los demás te ven como alguien muy tranquilo y contagias tu estado de paz a todos los que te rodean. Eres muy objetivo y con frecuencia tus amistades acuden a ti en búsqueda de buenos consejos.

Helado

Eres alguien muy curioso. Te gustan los desafíos y constantemente te encuentras en la búsqueda de nuevas aventuras para ponerte a prueba. La zona de confort no es lo tuyo. Eres muy atento y amoroso con todo aquél que se cruza en tu camino. No te gusta discutir y prefieres mantenerte al margen de los conflictos. Consideras que nada es para siempre y por eso vives tu vida al máximo. No hay nada que te produzca mayor felicidad que ver contentos a las personas que amas.

TE PUEDE INTERESAR