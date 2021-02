La popularidad de los retos virales se ha disparado en los últimos meses, sobre todo en una época en que las personas prefieren quedarte en casa para estar protegidas. Es en este contexto que han obtenido protagonismo los test de personalidad, los cuales se vuelve tendencia rápidamente por revelar aspectos desconocidos de las personalidades de los usuarios.

Recientemente, se ha vuelto viral un nuevo desafío que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿un tenedor o unas botellas?

Foto: MDZ Online

Si lo primero que llamó tu atención al ver la foto fue un tenedor, podrías ser una persona que destaca del resto por su espíritu aventurero. Constantemente estás buscando nuevas experiencias porque llaman tu atención y para poner a prueba tus capacidades. No te gusta que te den órdenes y huyes de los espacios en los que sientes que no puedes crecer. Eres sociable por naturaleza y no te cuesta iniciar charlas con desconocidos. Detestas los malos tratos y evitas entrar en discusión con otros por cosas insignificantes. Para ti la vida es una sola como para estar perdiendo el tiempo en asuntos banales. Eres muy amable y cordial con todo el que se cruza en tu camino.

Si lo primero que llamó tu atención al ver la foto fue unas botellas, podrías ser una persona que es recordada por los demás como alguien muy racional. Y es que difícilmente tomas una decisión sin pensarlo con detenimiento. No te permites cometer errores y, cuando lo haces, te cuesta mucho reconocerlos. Eres muy observador y nada se te pasa por alto. Tiendes a sobresalir por el compromiso que le pones a todo lo que emprendes y también por tu obsesión con la perfección. Por fuera pareces alguien muy tranquilo, pero por dentro muchas veces eres como un volcán a punto de estallar. La gente ve en ti a alguien en quien pueden depositar su confianza.