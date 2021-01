¿Es posible conocer cuál es mi personalidad con una imagen? Pues en las últimas horas una ilusión óptica se ha vuelto viral en las redes sociales. Esta también se muestra como un tipo de test psicológico que es capaz de revelarnos algunos rasgos sobre nuestra forma de ser. Solo debes prestar atención a lo primero que veas y así te sorprenderán los resultados.

A continuación te dejaremos la imagen que tendrás que observar. Lo único que tienes que hacer es mirar fijamente la ilustración y responder esta simple pregunta: ¿ves una rana o un caballo? Recuerda que para este ejercicio mental no hay tiempo límite, pues no es un reto viral . Lo único que debes hacer es responder con sinceridad y decir lo primero que identificaste.

Ahora, analiza la imagen de este test psicológico y responde qué animal viste primero.

Responde qué animal ves en esta imagen y conocerás algunas cualidades de tu personalidad.| Foto: GENIAL

Una rana

La mayoría de las personas ven a una rana de inmediato. Si ese fue tu caso, tienes una personalidad franca. Intentas ser honesto y directo con los demás sin importar nada. Los otros te perciben como alguien seguro de sí mismo y confiable. No hay mensajes ocultos en tus palabras, y es por eso que las personas creen en tus opiniones y consejos.

Un caballo

No muchas personas logran ver un caballo desde el principio. Si todavía no lo encuentras, inclina tu cabeza a la izquierda. ¡Ahí lo tienes! Aquellos que lo vieron en primer lugar son individuos reflexivos. Si eres uno de ellos, tienes una mente analítica. No tomas las cosas por lo que parecen ser. Tienes un enfoque crítico hacia la vida, y prefieres sacar tus propias conclusiones en cada situación.

