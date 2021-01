Si en pruebas anteriores había que cerrar el puño o decir lo primero que identificamos al ver una foto para tener detalles que no conocíamos sobre nosotros, ahora se trata de escoger una cama, gracias a este nuevo test que se viralizó recientemente. La imagen se ubica entre las más comentadas de plataformas como Facebook y Twitter. Sin duda, las redes sociales se han vuelto en las ideales para difundir test psicológicos que muestran rasgos ocultos de nuestra personalidad.

El siguiente test se trata de un nuevo reto visual que podría ayudarte a conocerte mejor, revelando aspectos profundos de tu forma de ser y estilo de vida. Para ello, bastará con escoger tu ambiente ideal de descanso en una imagen que tiene cuatro dormitorios. Recuerda que dependiendo de tu respuesta, podrías descubrir nuevas cosas de ti. Adelante, prueba suerte.

IMAGEN COMPLETA

¿En qué cama dormirías? Tu respuesta revelará rasgos ocultos de tu personalidad y estilo de vida

SOLUCIÓN DEL RETO

CAMA A

Si escogiste la cama A, es probable que te caracterices por ser alguien divertido y muy activo a la hora de relacionarte con los demás. Esta alcoba podría describir a alguien que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Además, habla de alguien a quien no le gustan las restricciones.

CAMA B

Si escogiste la cama B, que se diferencia de las demás por tener un armario de fondo, es probable que seas alguien a quien le llama la atención las pertenencias materiales. Esto, sin embargo, no quiere decir que las consideres necesarias. Y es que eres consciente del esfuerzo que implica el conseguir estas cosas, por eso te encuentras a gusto con todo lo que tienes.

CAMA C

Si escogiste la cama C, es probable que seas alguien cuyo estilo de vida no se caracteriza por ser sencillo; sin embargo, esto no quiere decir que sea ostentoso. Sabes cuándo darte un gusto y cuándo controlarte al ser una persona que sabe tomar decisiones de manera inteligente. Además, tienes cualidades fascinantes que, al combinarlas con tu arduo trabajo, te brindan acceso a lo que deseas.

CAMA D

Si escogiste la cama D, es probable que seas alguien que suele tomarle mucha importancia a la imagen. Eres de los que suele poner el estilo por delante y disfrutas el darte gustos en la vida; sin embargo, en algunas ocasiones podrías tener problemas para controlarte, lo que puede llevarte a malgastar el dinero

¿Qué te pareció este desafío? ¿No fue tan complicado como pensabas? Te felicitamos si lograste cumplir con el reto. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? Sigue poniendo a prueba tus capacidades.

