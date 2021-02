Como ya viene siendo costumbre, la prueba visual consiste en responder qué es lo primero que veas en la foto que acompaña la nota. Se trata de un singular test que causa un revuelo en diferentes redes sociales.

Además de los retos virales, los test de personalidad han pasado a convertirse en la atracción principal de las redes sociales en el 2021, al punto de ubicarse entre lo más comentado de plataformas como Facebook y Twitter. ¿Te animas a sumarte?

La foto, que ha sido ilustrada en blanco y negro, está conformada por dos figuras: la primera es la de una guitarra que se forma con la silueta de una mano. Ojo, recuerda que dependiendo de tu respuesta, podrías descubrir el estado actual de tu mente. ¿Te sumas a este nuevo reto? Te invitamos a que lo hagas. Adelante.

SOLUCIÓN DEL RETO

Unas manos

Si eso fue lo que inicialmente captaste, el mensaje para ti es el siguiente: tú eres alguien observador y estructurado, no eres el tipo de persona que se deja arrastrar por los impulsos, sino del tipo que mide sus pasos al enfrentarse a una determinada situación.

Prefieres hacer pausa y analizar qué te pudiera convenir y qué no. Te obsesiona la perfección y por eso te empeñas en hacer las cosas sin margen de error. Cuando la persona es así de meticulosa, los demás llegan a la conclusión de que es alguien frío y calculador... Pero contigo bastaría que te miren más de cerca para que noten que les das al amor un lugar en tu vida. No eres simpatizante de la gente hipócrita, evitas las habladurías así como las discusiones sobre temas insignificantes.

La guitarra

Si fue lo primero que identificaste, es porque seguramente tú no eres de los que prefieren arrinconarse para sólo dejar que las cosas sucedan.

Eres extrovertido y amante de la libertad, que no puede estar quieto y que no le gusta recibir órdenes. A ti te gusta ir en búsqueda de nuevas emociones para combatir el aburrimiento. Para ti la vida es una sola y no sacarle provecho supone un completo desperdicio. Y eso te lleva a querer satisfacer todos tus deseos. A ti no te cuesta entablar conversaciones con completos desconocidos, te gusta forjar nuevas amistades.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

