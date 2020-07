Cientos de retos virales, test de personalidad y videos rondan las redes sociales, volviéndose de fuerte repercusión en estos tiempos de confinamiento social. Sin embargo, pocos han sido tan acertados como este nuevo test que es toda la sensación de Facebook, Twitter e Instagram.

Un test viral suele definir aspectos de tu personalidad que no conocías, pero existen aquella que no tienen buena reputación y han sido desestimadas por usuarios de las redes sociales y algunos profesionales. Pero llegó uno que no busca ese mismo criterio, sino todo lo contrario.

Muchas personas buscan en estos test virales cuáles son sus fortalezas y aspiraciones, pero pocos han estado tan cerca de encontrar sus falencias, sus debilidades. Solo tienes que mirar atentamente los 3 dibujos y elegir.

Imagen completa

Escoge una imagen y detecta el punto débil de tu personalidad. (Difusión)

No hay mucho qué pensar, solo debes ver la imagen y escoger rápidamente el dibujo que más te llama la atención. No debes darle muchas vueltas porque ahí pierde fuerza este test. Recuerda que tu percepción y primeros pensamientos te definen más.

¿Ya lo tienes o todavía no? Esperamos que ya hayas escogido una figura dentro de esa imagen sin haber visto para nada las líneas siguientes, pues ahí están las respuestas. Vamos con el resto de la información.

Respuestas

Si elegiste la primera figura del test viral nos encontramos con un punto débil relacionado a la dificultad de superar lo que sucede en la vida en todos los aspectos. La incertidumbre es su peor enemigo y solo lo lleva a la confusión y a la ansiedad. Para evitar este mal momento, solo queda unir el miedo, la razón y el corazón.

Si elegiste la segunda imagen te decimos que la perfección es tu punto débil y eso te va a dar cientos de dolores de cabeza y una búsqueda exagerada que nunca finaliza. La sobreexigencia solo lo va a llevar a la infelicidad, por lo que hay que empezar a estar satisfecho de lo logrado hasta el momento.

La tercera imagen del test viral nos muestra a una persona que como punto débil tiene a la ansiedad. Las preocupaciones hacen que estés muy atento, pero eso te lleva a no poder pestañear tranquilo y disfrutar de los placeres que te podrías dar.

