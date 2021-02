Nuestra inteligencia está en constante prueba con los estímulos que la vida por sí misma nos da. Pero si a esto le damos formas más específicas, nuestras mentes pueden practicar constantemente. Es así que te traemos un desafío visual que probará tu velocidad mental en solo 20 segundos.

Pues veremos uno de los retos virales que son tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España, por lo que Depor no se queda atrás y decide mostrárselos a los usuarios más quisquillosos que buscan siempre retarse a sí mismos.

Cabe destacar que ejercitar la mente con este tipo de desafíos, e incluso con los test psicológicos, favorecen al cerebro y a la memoria a largo plazo. Así que te enseñaremos una imagen que te dejará boquiabierto solo desafiando los detalles de la misma.

Imagen viral

Dejemos el exceso de texto y vamos a la imagen en cuestión que nos reúne en este desafío visual. Verás, cual juego de química, cuatro copas debajo de un laberinto que da paso a un recorrido del líquido y así, según tu criterio y lógica, definir cuál de ellas se llenará primero. Ojo, presta mucha atención. Tienes tienes 20 segundos para ubicarlos.

Test viral que pone a prueba tu inteligencia resolviendo cuál es la copa que se llenará primero. (iProfesional)

Cientos han tratado de desafiar sus límites, pero muy pocos han logrado cosechar frutos. Ahora bien, a continuación te brindamos más detalles del reto que tiene loco a más de uno. Todo lo que tienes que hacer es mirar la imagen y fijarte qué copa se llenará más rápido porque el camino del líquido es más directo.

Solución del reto viral

Pues si llegaste hasta aquí revisando cada palabra que te decimos, es porque no encontraste la respuesta del desafío visual que te mostramos líneas arriba. Así que no te preocupes, no es que no hayas formado parte del grupo de ‘genios’ que resuelven estos virales en cuestión de segundos, sino que quizás aún eres principiante.

En el caso de que no tengas la suficiente paciencia para intentar resolverlo, acá te vamos a dejar la respuesta. El camino correcto es el número 3: a pesar de que hay que esperar bastante a que la copa se llene, es el único que tiene vía libre hacia la copa.

¿Qué te pareció el reto? ¿Fue fácil de resolver? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

