Los test psicológicos se han posicionado como el contenido favorito de miles de internautas en las redes sociales. Estas pruebas de personalidad son capaces de revelarnos detalles que no conocíamos sobre nuestra forma de ser hasta mostrarnos qué tanto confíanos en nuestras capacidades. En el test viral que verás en esta nota descubrirás cuáles son los secretos de tu verdadera personalidad.

Lo único que tienes que hacer es mirar la imagen que te dejaremos a continuación. En la ilustración verás varios tipos de llave, cada uno completamente distinta a la otra. Una vez que tengas tu elección, conocerás más sobre lo que significa y descubrirás lo que oculta tu verdadera personalidad.

La llave que más llame tu atención te revelará detalle sobre tu personalidad. | Foto: iProfesional

1. Trazos simples y sin florituras

Si elegiste la primera llave significa que tu mente racional funciona de manera determinada y analítica. Es la lógica la que guía tus decisiones, aunque a veces no termine de convencerte en un cien por ciento. Esta incertidumbre nace de una dosis de fragilidad que compone tu personalidad, ya que después de todo elegiste la llave más común que menos chances tenía de fallar.

2. Fuerte e imponente

Proactivas, decididas y entusiastas son las personas que eligen la segunda llave. La llave con la cruz en el medio representa a quienes hacen todo lo posible para conseguir lo que quieren. El carisma es una de las características que lo hace brillar y destacarse, junto a su fuerte carácter, su creatividad innovadora y su poderosa convicción. El A, B, C de sus vidas son la independencia, la autosuficiencia y el deseo de no estar atado a nada.

3. Ideas claras y seguridad

Los dientes de esta llave no son los típicos que podemos encontrar en una llave, indicio de que quienes eligen la llave poco convencional cuentan con una gran confianza en ellos mismos. Si no estuvieran cargados de seguridad, no hubieran elegido el objeto que podría no satisfacer su necesidad de “abrir la puerta”. La competitividad corre caliente por sus venas, junto con el gusto por los desafíos la manutención del control.

4. Optimista y alegre

El trébol de cuatro hojas calado en esta llave representa a las personas más alegres, divertidas y positivas. Son aquellos quienes siempre buscan el lado luminoso de las cosas a la hora de contemplar un plan, un proyecto o conocer a una persona. Por otro lado, contrastan toda esa energía positiva con su impulsividad y distracción, rasgos que suelen meterlos en problemas bastante seguido.

5. Soñador y creativo

Para los fanáticos de la ficción y los clásicos, esta llave nos teletransporta a Alicia en el País de las Maravillas. Aquellos quienes la eligen entonces pueden describirse como personas originales, cuya imaginación no duda en volar y conectarse con sus sentimientos más profundos. Cada proyecto que encaran lo envuelven con su estilo personal, dándole ese toque único que tanto valora la gente. Como todo, esta singularidad puede tener un lado negativo, siendo este reflejado en la exclusión de grupos o la incomprensión de quienes viven y crean mundos imaginarios tan complejos.

6. Metódico y lógico

Las líneas rectas sin mucho diseño que destacar muestran que quienes eligen esta llave son lo opuesto a los electores de la llave anterior. La racionalidad gobierna sus vidas, complementada con un gran poder de concentración. Quienes eligen la sexta opción sin pensarlo son personas que disfrutan quedarse en su zona de confort y le huyen al conflicto. Son personas muy leales que necesitan recibir tanto compromiso como el que dan a los otros para llevar adelante una relación.