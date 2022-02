La popularidad de los retos virales se ha disparado en los últimos meses, especialmente en esta época en que las personas prefieren pasar la mayor parte del tiempo en sus casas. Es en este contexto que han cobrado protagonismo los test de personalidad, los cuales se vuelven tendencia casi al instante.

Hace un tiempo, se viralizó un desafío que consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer aspectos el lado oculto de tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y menciona rápidamente lo primero que capte tu atención: ¿un lobo o a la caperucita roja?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Resultados del test viral

Si lo primero que viste fue un lobo, podrías ser una persona que sabe muy bien lo que quiere. Nunca das un paso en falso ya que, antes de tomar cualquier decisión, la piensas dos veces. Los errores no están permitidos en tu vida y cuando cometes uno te cuesta reconocer tu equivocación. Si te lastiman, perdonas con facilidad y no guardas rencor. La gente ve en ti a alguien de suma confianza y con frecuencia te piden consejos. No te gustan los problemas y tu familia ocupa un lugar importante en tu vida. Si tienes que elegir prefieres quedarte en casa viendo una película antes que ir a un evento público.

Si lo primero que viste fue a la caperucita roja, podrías ser una persona que destaca por su poder de observación. Nada se te pasa por alto y eres muy detallista y meticuloso en todo lo que realizas. Tienes una gran inteligencia que te hace sobresalir y rara vez pasas desapercibido a donde vas. No te gusta la soledad y siempre buscas estar rodeado de gente. Tratas a los demás de la misma manera que te gusta que te traten a ti. Eres atento y amable con todo el que se cruza en tu vida. Constantemente buscas nuevas aventuras para emprender y poner a prueba tus capacidades.