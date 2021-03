No hay ninguna duda que los test psicológicos se han convertido en el contenido favorito de millones de internautas en las diferentes redes sociales, en especial de Facebook . Estas pruebas nos pueden ayudar a conocer más sobre nosotros mismos. Es por es que verás aquí este test viral con el que conocerás cuál es tu verdadera personalidad. ¿Estás listo?

El dibujo está compuesta por distintas formas. La diferencia es que no todos los usuarios podrán verlas al mismo tiempo, en ese momento es que el test psicológico entra en juego pues dependiendo de tu personalidad, verás algo por encima del resto. Así que pon atención a la imagen.

Revisa la imagen, pues solo tendrás observar rápidamente la figura. Así que no pierdas más el tiempo, pues lo que puedas distinguir reflejará cuál es tu verdadera personalidad. Ahora, responde esta pregunta: ¿qué viste primero en la imagen del test viral?

Imagen del test viral

Presta atención a la imagen, y responde: ¿qué ves aquí? Los resultados de este test psicológico te sorprenderán. | Foto: bioguia

Resultados del test viral

La mujer

Si lo primero que observaste fue la mujer, significa que estás enamorado de la apariencia física. Algunas veces eres vanidoso y quieres verte bien ante los ojos de los demás. Te encantan los elogios, especialmente si son para mejorar tu estilo personal. Esto no significa que juzgues a las personas por su apariencia o que estés obsesionado con la tuya, pero definitivamente hacerlo es algo muy importante para ti. A menudo te comparas con los demás, y si esa comparación no es a tu favor, puede arruinar tu estado de ánimo y sacar a relucir muchas de tus inseguridades.

El río

Si lo primero que viste fue un río, eso significa que estás enamorado de tu trabajo. Sabes que debes prestar más atención a tus seres queridos y equilibrar tu privacidad y trabajo, pero la verdad es que eres “workaholic ”. Puedes tener dificultades para cambiar tus propios objetivos profesionales por las personas que amas. Para ti el estatus social y lo material son muy importantes, por lo que nunca te rindes.

El puente

Si fue el puente el que viste primero, significa que te destacas por tu falta de empatía. No es que tengas un corazón frío e insensible, solo que a veces no prestas atención a los sentimientos de los demás o no puedes ponerte en sus zapatos. Esto lo haces sin pensar, no a propósito. Cuando alguien te dice que está bien, simplemente le crees y no profundizas en ello. Rara vez les preguntas a tus amigos cómo están. El punto es que ellos saben que no eres la persona más emocional y, por lo tanto, no suelen preocuparse por ti. Debes aprender a prestar más atención a los sentimientos de los demás y así mejorarás las relaciones.

