Además de los retos virales, los test de personalidad se han convertido en la atracción principal de las redes sociales, al punto de ubicarse entre lo más comentado de plataformas como Facebook y Twitter. Ahora, te traemos una prueba visual que revelará aspectos desconocidos de tu forma de ser. ¿Preparado para este ejercicio de instrospección?

Este desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu personalidad.

Mira la siguiente imagen e identifica rápidamente lo primero que ves:

Imagen del test viral

Lo primero que veas en la foto podría revelar mucho sobre tu forma de ser. Súmate a este nuevo test viral que causa furor en las redes sociales. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test viral

Si lo primero que viste fue un paraguas, podrías ser una persona que no se conforma con facilidad. Con frecuencia te encuentras en la búsqueda de nuevas aventuras para ponerte a prueba. Odias quedarte en tu zona de confort. Sueles llenar tu agenda de compromisos para nunca aburrirte y no te privas de hacer nada. Vives tus días como si no existiera un mañana, prefieres mantener alejada a la gente negativa y te rodeas con quienes piensan parecido a ti. Eliges no malgastar tu tiempo en asuntos sin demasiado sentido.

Si lo primero que viste fue un flamenco, podrías ser una persona que desea ser de perfil bajo. No te gusta ser el centro de atención y prefieres pasar desapercibido en los eventos a los que asistes. Eres una persona perfeccionista con todo lo que emprende y siempre te encuentras atento a cada detalle. Aunque odies reconocerlo, eres un gran referente a seguir para muchos. Posees objetivos claros en tu vida y nunca bajas los brazos antes de conseguirlos. No sueles dar pasos en falso y planificas cada uno de tus movimientos.