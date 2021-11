Además de los retos virales, los test de personalidad se han convertido en la atracción principal de las redes sociales, al punto de ubicarse entre lo más comentado de plataformas como Facebook y Twitter. Ahora, te traemos una prueba visual que revelará aspectos desconocidos de tu forma de ser.

Este nuevo desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que ves? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer el lado oculto de tu personalidad.

Mira la siguiente imagen e identifica rápidamente lo primero que ves: ¿una tortuga o un sol?

Imagen del test viral

El test viral que revela el tipo de personalidad que tienes. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test viral

Si tu respuesta fue una tortuga, podrías ser una persona que sobresale por su sensibilidad. Eres de los que no les gusta discutir y te alejas de la gente negativa. No sabes tomar decisiones sin escuchar lo que te dice tu corazón. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida y te caracterizas por ser sumamente fiel en todos los ámbitos. Eliges siempre ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío y no haces caso a las opiniones de los demás, pues prefieres vivir tus propias experiencias. Tu familia ocupa un lugar muy importante en tu corazón.

Si tu respuesta fue el sol, podrías ser una persona que se caracteriza por ser muy creativa. Te preocupa lo que los otros piensan de ti y eso te impide actuar. Te limitas por miedo a lo que te podrán decir y no llevas a cabo muchos de los planes que tienes. A la hora de dar consejos eres muy bueno; sin embargo, pocas veces logras aplicarlos a tu vida. Guardas los secretos más oscuros de mucha gente. Eres alguien generoso, atento y muy amable con todo el que se cruza por tu camino.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown) null