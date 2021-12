¿Te gustan los retos virales que sirven como ejercicios de introspección? Llegaste al lugar indicado. Sucede que, hace un tiempo, se volvió tendencia un test de personalidad que está sorprendiendo por los inesperados resultados que arroja. ¿Listo para ponerte a prueba? Continúa leyendo.

Este desafío visual consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que llama tu atención al ver la foto? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer detalles poco conocidos sobre tu forma de ser.

Mira la siguiente imagen y responde rápidamente: ¿ves primero un tiburón o el rostro de una persona?

Imagen del test viral

Foto: MDZ Online

Respuestas del test viral

Si lo primero que viste fue un tiburón, podrías ser una persona que se caracteriza por no tener temor a expresar sus ideas. No soportas la falsedad y la hipocresía. Eres muy intuitivo y, si alguien no es de tu agrado, se lo haces notar de inmediato. Tu constancia y dedicación en todo lo que emprendes es lo que te llevará a conseguir grandes cosas en tu vida. Debes aprender a vivir sin darle mucha trascendencia a lo que los demás opinen y estarás más tranquilo.

Si lo primero que viste fue un rostro, podrías ser una persona bastante racional. Antes de tomar cualquier decisión analizas absolutamente todo para no cometer errores. Te cuesta decir que no y sueles aceptar todo lo que te proponen. No te gusta prejuzgar a quienes no conoces y tratas de ponerte en sus zapatos para entender qué les ocurre. No guardas nunca rencor y perdonas con facilidad cuando otro te hace daño. Por momentos puedes parecer muy frío; sin embargo, eres cariñoso y amoroso.