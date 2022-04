“The Batman”, la nueva película del ‘Caballero de la Noche’ protagonizada por Robert Pattinson, Zoe Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Riddler), Colin Farrell y Andy Serkis estrenó en los cines el pasado 4 de marzo, obteniendo muchas críticas positivas. Ahora, el último lunes 18 de abril, HBO Max confirmó su llegada al streaming.

La película dirigida por Matt Reeves llega a la plataforma de streaming 45 días después de su estreno en los cines. Cabe señalar que esta tendencia se mantendrá de ahora en adelante. Hasta el momento, la película estelarizada por el actor que dio vida a ‘Edward Cullen’ en “Crepúsculo” ha recaudado US$ 735 millones en todo el mundo, US$ 359 millones en Estados Unidos.

En marzo pasado, en una conversación con Recode de Vox , el CEO de Warner Media, Jason Kilar , confirmó que “The Batman”, además de otros títulos que el estudio lanzará este año, como “Black Adam” y “The Flash” de DC, se estrenarán 45 días después de su estreno en cines en HBO Max.

¿Dónde y desde cuándo ver la película?

Siguiendo la línea confirmada por la compañía, todas sus películas llegarán a HBO Max 45 días después de su estreno en cines. De esta manera, tras el lanzamiento de “The Batman” el pasado 4 de marzo, la plataforma de streaming confirmó su disponibilidad a partir del último lunes 18 de abril. Solo necesitas tener una suscripción activa en la plataforma para ver el largometraje de Matt Reeves.

ACTIVO LA BATISEÑAL A TODOS LOS FANS DE #BATMAN 🔦🦇 Ya pueden ver la peli en HBO Max. pic.twitter.com/zhoEVA4mrh — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLA) April 18, 2022

¿Cómo ver la película?

Si aún no has visto la película, este es tu momento. La cinta es bastante oscura, no es recomendable verla cuando el sol alumbre o en una habitación muy iluminada por el reflejo de la televisión. Aprovecha las tres horas y disfruta de una habitación oscura, toma tus snacks y envuélvete en la lucha contra Enigma, la amistad de Selina Kyle, las peleas por el poder en Gotham y un Batman que aún está aprendiendo a ser un héroe.

Sinopsis de “The Batman”

“The Batman” abordará la vida de un treintañero Bruce Wayne en sus inicios como un superhéroe que aún comete errores, desconfía de sus capacidades y está empezando a entender su faceta como protector de la ciudad de Gotham. Poco a poco se ha ido revelando la trama de la nueva cinta del ‘Hombre Murciélago’. A continuación, lo que nos dice la sinopsis.

“Dos años de acechar las calles como Batman (Robert Pattinson), infundiendo miedo en los corazones de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a las profundidades de las sombras de Gotham City. Con solo unos pocos aliados de confianza, Alfred Pennyworth (Andy Serkis) y el teniente James Gordon (Jeffrey Wright), entre la red corrupta de funcionarios y figuras de alto perfil de la ciudad, este vigilante se ha establecido como la única encarnación de la venganza entre sus compañeros ciudadanos”

“Cuando un asesino apunta a la élite de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas envía al mejor detective del mundo a una investigación del inframundo, donde se encuentra con personajes como Selina Kyle / Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / El Pingüino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) y Edward Nashton / El Acertijo (Paul Dano).

“A medida que la evidencia comienza a acercarse a casa y la escala de los planes del perpetrador se vuelve clara, Batman debe forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso de poder y la corrupción que durante mucho tiempo ha plagado a Gotham City”.

