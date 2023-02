Música, fiesta, luces, DJ, animaciones, marcas invitadas, y explosiones de polvos de colores a lo largo de los 5K más felices del planeta, es la atractiva propuesta de la octava edición The Color Run Night 2023.

The Color Run ha sido experimentada por más de 6 millones de corredores en todo el mundo en más de 35 países, ahora los peruanos podrán ser parte de la carrera más linda del mundo, el próximo sábado 15 de abril en La Costa Verde de Lima. Esta no es una carrera competitiva, la única exigencia es divertirse sanamente y en familia, sin límite de edad y abierta para el público en general.

Cabe destacar que todos los materiales y polvos de colores que se utilizarán durante la carrera, son hechos a base de elementos naturales (harinas y colorantes) y no implican riesgos para la salud.

The Color Run Night 2023: los 5K que iluminarán la noche de Lima. (Imagen: Difusión)

PARA PARTICIPAR:

1- Venta de entradas: Se efectuará hasta el mismo día de la carrera o agotar stock. Los cupos son limitados. Niños menores de 1.20 metro de estatura sin cargo, siempre y cuando asistan con un adulto inscrito.

Canal de venta on line https://teleticket.com.pe/the-color-run-2023

Clientes del BBVA que paguen con sus tarjetas de débito o crédito tienen un 20% de descuento.

2. Tu KIT incluye: un bolso, polo oficial, sachet de polvo, una linterna de cabeza y una pulsera a modo de entrada al evento.

3. Puntos de entrega: La entrega de los kits se hará a partir del viernes 7 de Abril, en locaciones que se informarán oportunamente.

CONOCE A THE COLOR RUN

Su origen data del año 2010, en Estados Unidos. The Happiest 5k on the planet, como se denominó en aquel tiempo, se creó con la idea primaria de concientizar al planeta sobre la necesidad de vivir de manera más feliz y saludable, además de incentivar el desarrollo de actividades físicas en los participantes, siempre dentro de un marco de total entretención. En su creación tuvo influencias de festivales como el Hindú Holi, el Mud Runs o el Disney’s World of Color.