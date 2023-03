La plataforma HBO Max continúa sorprendiendo a su público con importantes producciones y un ejemplo de ello es “The Last of Us”, la ficción postapocalíptica estrenada a inicios de 2023. El gran éxito de la serie ha llevado a que muchos se pregunten cuándo será transmitido el capítulo final de su primera temporada y el horario en que se emitirá. Aquí te lo contamos.

“The Last of Us” es una serie producida en Estados Unidos y sus filmaciones se realizaron en Calgary, Alberta (Canadá) entre junio de 2021 y junio de 2022. Esta producción llegó a HBO Max y rápidamente logró conseguir un éxito indiscutible entre los suscriptores.

Es por ello que luego de ocho episodios, más uno por estrenarse en la primera temporada de “The Last of Us”, sus fans podrán ver el desenlace en el gran final. Diversos medios de comunicación han señalado que el episodio 9 de la serie estará lleno de emociones y grandes sorpresas.

Pero si bien todo el público está acostumbrado a ver “The Last of Us” en el horario habitual, para este fin de semana su transmisión cae en la misma fecha en que se realizará la entrega de los Premios Óscar donde se entrega el galardón a los mejores actores y películas de todo el 2022. Por tal motivo hubo una modificación en su horario.

Una escena de la serie "The Last of Us" (Foto: HBO Max)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 9 DE “THE LAST OF US”?

Los fans de “The Last of Us” esperan con muchas ansias ver el capítulo final de la primera temporada de la famosa serie.

Por ello, según indicó Excelsior, en el adelanto del episodio 9 de “The Last of Us” los personajes principales protagonizan una nueva aventura y se podrá ver el desenlace en el denominado grupo de “Las Luciérnagas”.

En es sentido, según el citado medio, todo ello podría dar paso a una nueva temporada de “The Last of Us”, para alegría de su público.

¿CUÁNDO SE EMITIRÁ EL CAPÍTULO 9 DE “THE LAST OF US”?

De acuerdo al portal areajugones, el capítulo final de la primera temporada de “The Last of Us” se emitirá el domingo 12 de marzo de 2023 para Estados Unidos y Latinoamérica, mientras que en España esto será el lunes 13 de marzo.

Como ya es costumbre esto se podrá ver a través de la plataforma de streaming de HBO Max.

Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en una escena crucial para el desarrollo de ambos como personajes en "The Last of Us" (Foto: HBO Max)

¿EN QUÉ HORARIO SE TRANSMITIRÁ EL CAPÍTULO 9 EN ESPAÑA?

Los fans de “The Last of Us”, en España, podrán ver el capítulo final esta gran producción desde las 03:00 horas de la madrugada (lunes 13 de marzo) vía la plataforma de streaming.

¿CUÁL ES EL HORARIO DEL ÚLTIMO CAPÍTULO EN LATINOAMÉRICA Y EE.UU?

Los fans de la serie en América Latina y Estados Unidos deben estar atentos, pues el episodio 9 de “The Last of Us” se emitirá:

Argentina: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Costa Rica: 7:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

El Salvador: 7:00 p.m.

Estados Unidos: 9:00 p.m.

Guatemala: 7:00 p.m.

Honduras: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

¿CÓMO VER “THE LAST OF US” ONLINE?

La serie “The Last of Us” está disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming HBO Max desde su fecha de estreno. A partir de ese día, puedes disfrutar de la producción solo con tu suscripción regular al servicio.