“The Last of Us” es uno de los videojuegos de acción y aventura más aclamados de la última década y ahora tendrá una serie en HBO, así lo anunció la compañía a través de su cuenta de Twitter. Craig Mazin, creador de la aclamada serie limitada “Chernobyl”, será el encargado de adaptar la historia.

Neil Druckmann, director creativo de Naughty Dog, empresa desarrolladora de videojuegos, también será parte del proyecto. Asimismo, Carolyn Strauss será productora ejecutiva junto con Evan Wells, presidente de la compañía detrás de “The Last of Us”.

Tráiler de The Last of Us- Parte II

Según The Hollywood Reporter, el proyecto es una coproducción con Sony Pictures Television en asociación con PlayStation Productions, y será la primera serie de televisión de PlayStation Productions.

“Este es el primero de muchos programas que pretendemos desarrollar con nuestros amigos en PlayStation Productions”, dijo en un comunicado Chris Parnell, copresidente de Sony Pictures Television Studios. “The Last of Us es un logro brillante en la narración de historias y el desarrollo de personajes, y tenemos la suerte de tener la oportunidad de trabajar con este equipo para adaptarlo”.

Hasta el momento, es poca la información que se tiene sobre la nueva ficción de HBO, pero esta nota actualizará conforme se revele la sinopsis, tráiler, personajes, actores y fecha de estreno.

We’re so psyched to be teaming up with @HBO to create a new The Last of Us series with @Neil_Druckmann and @clmazin at the helm: https://t.co/AzjxMdjTbQ pic.twitter.com/6gFjdXtiMw — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 5, 2020

HISTORIA DE “THE LAST OF US”

El videojuego “The Last of Us” se lanzó en 2013 y describe las vivencias de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales.

Todo empieza con Joel, su hija Sarah y su hermano Tommy escapando de los suburbios de Austin, Texas para evitar la infección, pero en el camino son interceptados por un oficial que asesina a Sarah al creer que está infectada.

Dos décadas después, Joel se dedica al contrabando junto con Tess hasta que se topa con Ellie, una adolescente que puede ser la clave para encontrar una cura y a quien debe custodiar de la protegida zona de cuarentena hasta un campamento de Luciérnagas.

De acuerdo con THR, la serie HBO abordará los eventos del juego original, que fue escrito por Druckmann, con la posibilidad de contenido adicional basado en la próxima secuela del juego, “The Last of Us Part II”, que se estrenará el 29 de mayo de 2020.

“Neil Druckmann es sin dudas el mejor narrador de historias que trabaja en el medio de los videojuegos, y The Last of Us es su obra maestra. Tener la oportunidad de adaptar esta impresionante obra de arte ha sido un sueño mío durante años, y estoy muy honrado de hacerlo en asociación con Neil”, dijo Mazin el jueves 6 de marzo de 2020 en un comunicado.

Por su parte, Druckmann dijo: “Desde la primera vez que me senté a hablar con Craig, me sorprendió igualmente su enfoque narrativo y su amor y profunda comprensión de The Last of Us. Con Chernobyl, Craig y HBO crearon una obra maestra tensa, desgarradora y emocional. No podría pensar en mejores socios para dar vida a la historia de ‘The Last of Us’ como un programa de televisión”.

TRAILER DE “THE LAST OF US”

“The Last of Us” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE LAST OF US”

HBO y Naughty Dog acaban de anunciar una serie de “The Last of Us”, pero los fans del videojuego ya tienen en mente algunas opciones para interpretar a los protagonistas de esta historia postapocalíptica.

Entonces, ¿quién interpretará a Joel y Ellie? Aunque de momento no hay nada oficial, la mayoría quiere a Hugh Jackman en el papel de Joel, pero no es la única opción. Al actor australiano se suma Nicolaj Coster-Waldau, recordado por dar vida a Jaime Lannister en “Game of Thrones”.

honestly if they dont cast hugh jackman in the last of us ..what's the point pic.twitter.com/ewGcaEaVe1 — 𝐤𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 (@itshersymphony) March 5, 2020

Para el rol de Ellie, las cosas se complican aún más, ya que Ellen Page sigue siendo una de las candidatas favoritas debido a su parecido físico inicial. Sin embargo, actualmente la edad de la actriz difiere mucho del personaje.

Otra opción es la actriz Kaitlyn Dever, quien interpretó a la hija de Nathan Drake en “Uncharted 4: El desenlace del ladrón”, y que ha trabajado con Naughty Dog estrechamente en la captura de movimiento para interpretar al personaje.

La gente tiene muy claro quién debería interpretar a Ellie en la serie de The Last of Us de HBO y yo estoy muy de acuerdo: Kaitlyn Dever. pic.twitter.com/viYlL9Qf1i — Pedro J. García (@fuertecito) March 5, 2020

EQUIPO CREATIVO

Guion: Craig Mazin, Neil Druckmann

Producción ejecutiva: Carolyn Strauss, Evan Wells

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “THE LAST OF US”?

“The Last of Us” aún no tiene fecha de estreno en HBO, pero podría llegar en algún momento del 2021.