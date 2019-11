Desde su estreno, “The Mandalorian”, serie de Disney+ que sigue las aventuras de un cazarecompenzas solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República, se han mostrado varios detalles de la vida de mando (Pedro Pascal) y en el tercer episodio se hace hincapié en las reglas que el protagonista rompe.

Luego de entregar a ‘Baby Yoda’ a su cliente, las interacciones que Mando tienen con el cliente y el líder del Gremio, Greef Carga, demuestran la incomodidad que siente por la transacción. Pero, existen reglas, que velan por la naturaleza de su trabajo, que el debe acatar.

Sin embargo, como revela el título de este capítulo de “The Mandalorian”, el protagonista comió un gran ‘pecado’ al romper varias reglas del gremio de Cazarrecompensas.

En el universo de Star Wars existe un código de conducta al que se adhieren los cazarrecompensas como Boba Fett e IG-88, incluso hay publicaciones como “The Bounty Hunter Code: From the Files of Boba Fett”, una guía oficial publicada por primera vez en 2013. Pero de acuerdo con ‘Chapter 3: The Sin’ (1x03) estas son las reglas del gremio:

El bebé que aparece en "The Mandalorian" es de la misma raza que el legendario Maestro Jedi, Yoda. (Foto: Disney+)

NO HACER PREGUNTAS

Una vez que entregó a ‘Baby Yoda’ Mando debió marcharse y enfocarse en sus asuntos. En su lugar, le preguntó al Cliente cuáles son sus planes ahora que tenía al bebé, a lo que él respondió que su actitud era contradictoria a la reputación profesional del cazarrecompensas.

Werner Herzog interpreta a el cliente en "The Mandalorian" (Foto: Disney+)

OLVIDAR TODO LO VISTO

El Cliente reveló otra regla: después de que un cazarrecompensas ha aceptado un prospecto y recibió una compensación, el cazarrecompensas debe terminar la relación con su cliente y actuar como si nunca lo hubiese visto ni hubieran hecho negocios.

Carl Weathers interpreta a Greef Carga en "The Mandalorian" (Foto: Disney+)

NO MORDER LA MANO QUE TE DA DE COMER

Aunque esta regla no se dice literalmente en el tercer episodio de “The Mandalorian” queda implícito que atacar a otros cazarrecompensas es al menos una violación menor del código. Sin embargo, en el episodio anterior, Mando fue atacado por un colega que también buscaba a ‘Baby Yoda’. Screen Rant sugiere que la lucha entre los cazarrecompensas es una infracción común o la recompensa era tan valiosa que los miembros gremio estaban dispuestos a romper las reglas.