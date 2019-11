“The Mandalorian” es una de las primeras producciones para el nuevo servicio de streaming de Disney. La serie que se centrará en el mundo de “Star Wars” y tendrá 10 episodios terminó su rodaje en febrero del 2019, y ahora que ya fue estrenada ha sido una de las más comentadas tras la habilitación de Disney+ en algunos partidos del mundo.

Pedro Pascal, recordado por interpretar a Oberyn Martell en “Game of Thrones”, lidera el reparto de este programa de televisión que sucede después de los eventos del Episodio VI: The Return of the Jedi tras la derrota del Imperio en una época en la que se percibe una falsa paz que está a punto de convertirse en caos.

La serie recupera los mejores elementos de “Star Wars”: la estética del futuro usado que le da ese aspecto avanzado y oxidado a todos sus elementos; los planetas desolados con seres de toda raza; las naves viejas y la presencia del bien y del mal que le da un sentido de misión.

El primer episodio no ha decepcionado a los fans y los dejó con ganas de ver más. Pero hubo algo en la parte final que ha sido sorpresa para muchos y ha sido, al parecer, un acierto de los guionistas con cara a los siguientes episodios de “The Mandalorian”.

"The Mandalorian" - Serie ambientada en el universo de Star Wars. A unos años de la caída del Imperio por las fuerzas Rebeldes, un cazarrecompenzas mandaloriano navega por el mundo criminal (Foto: Disney)

Antes del debut de la serie ya se había revelado que el primer episodio contendría algún tipo de conexión importante con el gran universo de “Star Wars”. Y, efectivamente, eso fue lo que pasó.

ADVERTENCIA: Lo que viene a continuación contiene SPOILER del primer episodio de “The Mandalorian”.

La “conexión principal” del que se hacía cuenta previa al estreno de la serie tiene que ver con el objetivo misterioso que está siendo rastreado por el Mandaloriano. Después de que él y el droide IG-11 (Taika Waititi) obtienen acceso al edificio donde se oculta lo que están buscando, el dispositivo de rastreo los lleva a una cápsula que contiene un bebé.

El bebé es de la misma raza que el legendario Maestro Jedi, Yoda.

La pequeña criatura está acostado, tiene largas orejas verdes y todas las características de Yoda, mirando a los cazarrecompensas. Antes ello, en el episodio se mencionó que el objetivo tiene al menos 50 años, por lo que nadie esperaba que sea un bebé. Sin embargo, IG-11 explicó que el envejecimiento es un proceso diferente en otros planetas y con otras razas.

El bebé que aparece en "The Mandalorian" es de la misma raza que el legendario Maestro Jedi, Yoda (Foto: Lucasfilm)

Tras encontrar lo que buscaban, el droide se dispone a cumplir con su trabajo; matar al niño. Pero el Mandalorian evita que eso suceda adelantándose a IG-11 con un certero disparo en su cabeza. La acción evidencia que hay una razón por la cual este bebé es tan importante, considerando cuán reservada fue toda la misión.

Los fanáticos de la saga de “Star Wars” tendrán con la serie de Disney+ la oportunidad de aprender más sobre la raza, el planeta y quizás la historia de Yoda, que a lo largo de todo este tiempo siempre ha sido un misterio. Parerce, finalmente, que “The Mandalorian” no llevará por ese viaje.

Para comprobarlo, los fans esperarán realmente poco, pues el segundo episodio de la serie se estrena el viernes 15 de noviembre.