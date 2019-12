“The Mandalorian”, una de las primeras producciones para el nuevo servicio de streaming de Disney, logró cautivar tanto a la critica como a la audiencia y logró conseguir una segunda temporada. Aunque la compañía todavía no lo ha confirmado de manera oficial, en julio de 2019 el showrunner Jon Favreau dijo que ya estaba escribiendo la segunda tanda de episodios en una entrevista con Jimmy Kimmel.

Asimismo, el pasado 13 de noviembre Favreau publicó en su cuenta de Instagram una imagen de casco de mando y envió saludos desde el set de rodaje de la próxima entrega de la serie protagonizada por Pedro Pascal.

En una entrevista para The Wrap, Rian Johnson, director de “Star Wars: The Last Jedi”, reveló que había visitado el set de la serie y se sorprendió al ver a Baby Yoda. “El productor me lanzó una mirada penetrante mientras me decía ‘No puedes decir ni una palabra de esto’. Estaré guardando ese secreto en mi corazón para siempre. Los memes son increíbles. Soy muy pro-Baby Yoda”, contó Johnson.

Pedro Pascal es el protagonista de "The Mandalorian" (Foto: Lucasfilms/Disney)

Si bien la declaración del director por sí sola no representa una confirmación lo interesante es que dicha visita se produjo un mes antes del estreno de “The Mandalorian”. Para esa fecha las grabaciones de la primera temporada ya habían terminado, es decir, se trataba de la filmación de la segunda entrega.

Por su parte, Carl Weathers, quien interpreta a Greef Carga en la serie de Disney, dijo a la revista SFX, que su personaje tendrá más acción en la siguiente temporada. “Creo que (la historia de fondo de Greef) está guardada para la segunda temporada. Pero puedes echar un vistazo a Greef y quién es él a través de las historias de la primera temporada. Hay algunas indicaciones realmente fuertes que te dan una idea de quién es él. Pero nunca nos dejamos llevar por completo”.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “THE MANDALORIAN”

La primera entrega de “The Mandalorian" mostró a Mando huyendo del Bounty Hunter Guild y los Imperiales que buscaban a Baby Yoda, y no fue hasta el último capítulo que todas las misiones aleatorias comenzaron a cobrar sentido y se unieron para el enfrentamiento final. El verdadero villano de los primeros episodios fue Moff Gideon, un líder imperial que se creía que había sido ejecutado por la República.

Entonces, en la segunda temporada de la serie la historia podría expandirse y los personajes podrían tomar rumbos inimaginables, ahora que ya está establecido quién es realmente Mando y sus motivaciones.

Además, considerando que Moff Gideon sobrevivió a su accidente es seguro que volverá a cazar a Mando y Baby Yoda. Moff ahora tiene el Darksaber, un arma antigua que pertenecía a los Mandalorianos.

'Bebé Yoda' se ha convertido en un verdadero fenómeno viral tras su aparición en la serie 'The Mandalorian'. (Foto: Disney)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “THE MANDALORIAN”

La segunda temporada de “The Mandalorian” todavía no cuenta con tráiler oficial.

ACTORES Y PERSONAJES

Disney aún no ha confirmado que actores volverán para los próximos episodios, pero es de esperar que los personajes principales tienen el retorno asegurado.

Pedro Pascal como el Mandaloriano

Gina Carano como Cara Dune

Nick Nolte como Kuiil

Giancarlo Esposito como Gideon

Carl Weathers como Greef Karga

Omid Abtahi como el Dr. Pershing

Pedro Pascal volverá para la segunda temporada de "The Mandalorian"(Foto: Disney)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “THE MANDALORIAN”?

La segunda temporada de “The Mandalorian” aún no tiene fecha de estreno en Disney+, pero lo más probable es que los nuevos episodios lleguen a fines del 2020.